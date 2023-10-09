Два года без секса: почему интим у Ольги Бузовой есть только в клипах

Ольга Бузова выпустила клип с весьма пикантными сценами. Есть ли что-то между певицей и Стасом Бондаренко вне экрана, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Ольга Бузова пожаловалась, что никак не может наладить личную жизнь. О каком избраннике она мечтает? Правда, что у 37-летней артистки уже два года не было интима? Какие сложности возникли у нее во время съемок постельных сцен со Стасом Бондаренко? И как законная супруга актера Аурелия Алехина отреагировала на страстные поцелуи мужа с другой женщиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я только прилетела и из самолета сразу к вам. Чувство перегорания мне не знакомо», — заявила певица.

Ольга Бузова с размахом отметила премьеру своей новой песни. В клипе вместе с теледивой снялся актер Станислав Бондаренко. Это уже вторая совместная работа знаменитостей. В прошлый раз они также сыграли влюбленную пару. У истории был открытый финал. Зрители ждали продолжения. По словам артистки, это видео получилось горячее предыдущего.

«Меня Стас лишил кинодевственности. Это первый мой мужчина, с которым я актерски, профессионально целовалась», — рассказала она.

В клипе есть весьма пикантные сцены. По сюжету главные герои предавались любви прямо на кухонном столе.

«Очень откровенно. Искра. Огонь просто. В поцелуях точно не помогал. Ольга в этом профессионал», — признался актер Станислав Бондаренко.

«Это было, правда, очень сложно, потому что на сухую, понимаете, без бокальчика», — уточнила певица.

Бузова призналась: она отвыкла от мужских объятий. По словам звезды, у нее уже два года не было интима.

«У меня секса не было с 2021 года. Вы мне верите? Я, если честно, не понимаю, почему мужчины многие меня по-прежнему боятся», — сказала она.

Бузова регулярно говорит о том, как сильно мечтает влюбиться. Но кандидат должен отвечать требованиям артистки. Самое главное, чтобы спутник принимал ее такой, какая она есть.

«Мужчины начинают зачем-то со мной конкурировать, со мной спорить, меня обрубать, мой полет, мои крылья срезать. Вместо того, чтобы просто любить», — уточнила звезда.

Ольга Бузова с тоской вспоминает свои первые отношения. Тогда она еще не была знаменитой. У них с молодым человеком иногда не хватало денег даже на еду. Но все это казалось временными трудностями.

«Мы жили на мою стипендию. Потому что я хорошо училась. Тогда 2 500 была стипендия. Иногда даже сестра моя привозила нам продукты», — вспомнила теледива.

Затем в жизнь Ольги Бузовой пришла популярность. А с ней — недолгий несчастливый брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Перед разводом спортсмен со скандалом выгнал певицу из дома. А очередной жених, известный блогер Дава, по словам звезды, унижал и оскорблял ее.

«Мне казалось, что я после такой травмы, безусловно, травма была нанесена, я не смогу испытать чувства», — высказалась Бузова.

Ольга понимает, что вероятно, делала ставку не на тех мужчин.

«Я очень часто раньше для того, чтобы рядом человеку было со мной комфортно и он не стеснялся, счета закрывала так аккуратненько. Говорила, что это все бесплатно. Я устала. Даже, знаете, знакомишься с молодым человеком и думаешь: господи, зачем вообще из себя кого-то строить? Не есть за ужином. Пускай он сразу знает, что ты любишь пожрать. Пускай сразу свой бюджет уже там рассчитывает», — выразила свое мнение артистка.

Бузова призналась, что сейчас не испытывает недостатка внимания. Но пока не видит рядом с собой достойного кандидата. Певица рассказала: единственный человек, который соответствует ее критериям, — это Стас Бондаренко. Но, увы, он уже женат.

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«У нас произошла синергия. Ведь понимаете, в кадре, когда люди испытывают друг к другу симпатию профессиональную, то не может не получиться чего-то хорошего», — подчеркнула Ольга Бузова.

Однако поклонники заволновались. Между парой летали такие искры на экране. Как к страстным сценам отнеслась супруга Бондаренко? Неужели она совсем не ревнует актера?

«Хороший человек, а еще и симпатичный. Как может не цеплять вообще? Это же приятное общение», — сказал артист.

«У него абсолютная амплуа героя-любовника, поэтому ей, конечно, местами приходится очень тяжело», — уверена продюсер Дарья Кузнецова.

Но Ольга Бузова успокоила подписчиков. Она рассказала, что не собирается рушить семью. А с женой Стаса дружит.

«Все поцелуи и сцены были согласованы с прекрасной супругой Стаса Бондаренко», — заверила певица.

Бузова уверена: однажды она обретет свое личной счастье. А пока она много работает. Каждый день звезды расписан по минутам. Но она не собирается снижать обороты. Заявляет, что сделает это, только если встретит свою половинку.