Разряд в миллиард вольт: возможно ли выжить после удара молнией

Разряды молнии, сверкающие на ночном небе, представляют собой одно из самых завораживающих явлений природы. Каждая молния — это мощный электрический разряд, способный вызывать вспышки света, которые могут достигать температуры, в несколько раз превышающей температуру поверхности Солнца.

Процесс образования этих разрядов происходит в грозовых облаках, где сталкиваются водяные капли и кристаллы льда, создавая электрическое поле, которое затем управляет направлением молнии.

Звук грома, сопровождающий молнию, порождается резким расширением воздуха, вызванным высокой температурой разряда. Этот звук может варьироваться от низкого глухого «рычания» до оглушительного раската, который разносится по округе. Гром стал символом мощного и непредсказуемого характера природы, вызывая у людей как восхищение, так и страх.

Интересно, что молния не только вдохновляет художников и поэтов, но и изучается учеными. Понимание механизмов самого природного явления может помочь в разработке более эффективных систем защиты от ударов молнии. Каждое исследование открывает новые аспекты этого удивительного процесса, а также дает возможность освоить потенциал энергии, заключенной в этих могущественных разрядах.

В роли проводников может выставить все, что угодно. Это необязательно металл или молниеотвод, но и дерево, и даже тело человека. Как избежать «кары небесной» и не поджариться от удара молнии в несколько сотен ампер, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Магнит для удара молнией

Московская область, знаменитый парк «Патриот». Одновременно трое людей падают на землю прямо посреди улицы. Почему — понятно не сразу, но позже станет ясно, что их поразило ударом молнии. Один погиб, двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

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Другой случай произошел в подмосковной Балашихе — жертвой молнии стал мужчина с зонтиком, к сожалению, разряд не оставил ему шансов. И таких случаев с каждым годом все больше.

Огромный глубокий ожог — последствия встречи со стихией у туристки из Екатеринбурга. Молния ударила в девушку во время прогулки на челябинских озерах. То, что она очнулась после комы, врачи называют не иначе как чудом.

Похожая история произошла с жителем Иркутска. В Саянах на грозовом перевале разряд ударил Евгения Александрова прямо в голову, прошел сквозь тело и вышел через ногу, невероятным образом не затронув жизненно важные органы.

«Там были внутренние переломы лицевой кости. Ну, плюс одежда обгорела, ожоги на теле были, и самое главное — это перепонки порвало. Разрыв перепонок», — поделился пострадавший.

Мужчину, который с трудом мог сидеть, вынесли на носилках товарищи. Как он остался жив — загадка. Сам Евгений предполагает, что молния просто ударила ядом, хотя кто-то говорит, что его спасли титановые вставки в рюкзаке.

Откуда берутся молнии и куда они ударяют

Но почему же молния так опасна? Для начала нужно понять природу этого явления. Откуда вообще в облаках берется электричество?

Изначально облако является электронейтральным. Количество отрицательных зарядов в нем равно количеству положительных зарядов.

«Вертикальные движения в облаке и взаимодействие между осадками определенного типа, это либо градина, либо крупа, смесь жидких и твердых осадков, приводит к тому, что заряды разделяются, и заряды разного знака накапливаются в разных слоях облака», — объяснил ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ Алексей Елисеев.

Капли воды и льдинки за счет трения наэлектризовывают облако, и возникает электрическое поле. Сгустки ионов, то есть, заряженных частиц, начинают тянуться от тучи к земле, а от земли — к туче. Это своего рода мост, по которому и пойдет ток.

«В роли проводников может выставить все, что угодно. Это необязательно металл, необязательно молниеотвод, но и дерево, и даже тело человека. Дальше фактически идет соревнование, кто выше, кто из проводников выше, от кого быстрее дотянется вот эта встречная проводящая дорожка до облака», — прокомментировал Алексей Селиверстов, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета МГУ

Стоит понимать — грозовая погода не возникает сама по себе. На рождение молний влияет масса факторов.

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«Основные условия для образования гроз — это сильный прогрев поверхности, сильно термическая конвекция, сильная неустойчивость атмосферы, но этого мало. Вторым условием служит большое влагосодержание воздуха. Наибольшее число гроз, чаще всего грозы, отмечаются вблизи экватора, во влажных тропиках», — рассказал метеоролог Михаил Локощенко.

Нагляднее всего образование молнии демонстрирует электрофорная машина — все видели ее на уроках физики.

Когда машину начинают крутить, между проводниками может проскакивать искра. Искра может быть достаточно длинной. Но у ее длины есть предел. Получается маленькая рукотворная молния.

Подключаются конденсаторы, увеличивается напряжение. Теперь, если начать вращать ручку электрофорной машины, разряд станет покруче.

И вот, дело за малым — осталось представить электрофорную машину размером с пару кварталов, и масштаб угрозы станет очевиден. Главный вопрос — можно ли предугадать, куда ударит молния? Ученые уверяют — да, можно. Нужно лишь внимательно смотреть и слушать. Первый признак — шипение или потрескивание.

Как защитить себя от удара молнии

Коронный разряд — частый предвестник удара молнии. Наэлектризованный проводник издает характерный треск, возможно даже слабое свечение в форме пучков или кисточек. Это явление издавна называют огнями Святого Эльма.

«Бегите из места, в котором услышали этот треск, потому что там собирается электрическое поле, наводится коронный разряд, от которого вот эта электропроводная дорожка может уйти вверх в облако. Если она встретится с другой дорожкой, опускающейся из облака, то рядом с вами ударит молния», — пояснил Селиверстов.

Особенно опасна гроза в поле. Чаще всего электрический разряд попадает в одиноко возвышающийся объект — это может быть дерево или человек. Стоит попробовать «слиться с местностью», присев на корточки. В городе укрытий больше, но их тоже надо выбирать с умом.

Желательно избегать высоких деревьев, железных и шатких конструкций. Ни в коем разе не открывать зонт, не пользоваться мобильным телефоном.

«Ваше спасение в этой ситуации, безусловно, подъезд жилого дома, магазин. Ни в коем разе не остановка общественного транспорта», — рассказала начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Москве Юлия Дашкевич.

Что делать, если в дом залетела шаровая молния

За окном сверкают молнии, но человек укрылся дома? Не время расслабляться — разряд, попавший в здание, может достать и через обычную розетку. Это тот самый случай, когда на телефонные звонки лучше не отвечать.

«Закрыть все окна, форточки, двери, стараться не стоять возле окон, отключить от электросети все электроприборы — телевизор, холодильник, стиральную машинку. И также не пользоваться мобильным телефоном, так же, как и проводным телефоном, потому что ток имеет проводимость по проводам», — объяснила Дашкевич

Многие боятся шаровой молнии, но ученые до сих пор спорят о ее природе. Единой теории возникновения этого явления до сих пор нет. Гипотез много, и по некоторым из них, такой шар может произойти от обычной молнии, прилететь из тучи или выйти из проводника — например, проводов на опорах ЛЭП. Молнии удавалось создать в лабораторных условиях в ряде случаев с помощью специального оборудования.

«Известно свидетельство о наличии шаровых молний в естественной среде, но, как ни странно это звучит, до сих пор нет ни одного измерения возмущения электрического поля от шаровой молнии в реальной атмосфере», — рассказал объяснил Елисеев.

МЧС подготовило правила поведения при встрече с шаровой молнией.

Не двигаться;

Дышать ровно;

Не бросать в шаровую молнию предметы;

Не создавать воздушные потоки;

Не суетиться;

Снять с себя все металлические украшения;

Не приближаться к линиям электропередачи и высоким конструкциям.

Чтобы оставаться в безопасности, нужно соблюдать меры безопасности, и тогда бояться будет нечего.