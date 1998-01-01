Журналисты подготовили к пресс-конференции не только вопросы, но и атрибутику, которая позволит президенту увидеть их в толпе. Так, репортер из Когалыма принесла на встречу с главой государства колдовской бубен. Но помочь он девушке, увы, не сможет. Безопасность на конференции стоит превыше всего, поэтому журналистку попросили сдать свой оберег в гардероб.

Впрочем, это не сильно расстроило участницу пресс-конференции. Журналистка уверена, что президент и без бубна заметит ее и предоставит право задать вопрос.

Сегодняшняя пресс-конференция президента станет четырнадцатой по счету. На ней Владимир Путин выскажется по вопросам мировой политики и роли России в урегулировании конфликтных ситуаций. Также будут затронуты темы внутренней повестки: размер зарплат, социальная поддержка и другие актуальные вопросы.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.