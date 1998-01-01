Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

Внимание политологов всего мира сейчас приковано к прошедшей накануне большой пресс-конференции Владимира Путина. Ответы российского президента — на первых полосах газет. Одна из обсуждаемых тем — экономика. Именно с нее глава государства начал встречу с журналистами.

Говорил о росте промышленного производства, о динамике ВВП, увеличении золотовалютных резервов и сокращении безработицы. Комментируя слова российского лидера, иностранные эксперты отмечают, еще большему прогрессу нашей экономики мешают действующие западные санкции.

— Естественно, из-за санкций сокращается количество инвестиций, компании беспокоятся о возможности введения новых ограничений в будущем. Санкции вызывают падение цен на нефть, как это произошло в 2014 году. Все это заставляет россиян обращаться к правительств, — говорит зарубежный эксперт.

Американский эксперт также подчеркнул, что российский лидер способен решить все экономические проблемы.

Уже 14-я по счету пресс-конференция Владимира Путина в этот раз собрала рекордное количество журналистов со всего мира. Было аккредитовано 1702 человека. Президент общался с ними около четырех часов. Ключевые темы собрал наш корреспондент Виктор Синеок.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что как политолог отозвался об особенностях пресс-конференции Путина 2018 года.