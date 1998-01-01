Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

, 6:36 Видео 1 905

Прошедшая 20 декабря встреча российского лидера с журналистами — на первых полосах зарубежных изданий.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 48

Внимание политологов всего мира сейчас приковано к прошедшей накануне большой пресс-конференции Владимира Путина. Ответы российского президента — на первых полосах газет. Одна из обсуждаемых тем — экономика. Именно с нее глава государства начал встречу с журналистами.

Говорил о росте промышленного производства, о динамике ВВП, увеличении золотовалютных резервов и сокращении безработицы. Комментируя слова российского лидера, иностранные эксперты отмечают, еще большему прогрессу нашей экономики мешают действующие западные санкции.

— Естественно, из-за санкций сокращается количество инвестиций, компании беспокоятся о возможности введения новых ограничений в будущем. Санкции вызывают падение цен на нефть, как это произошло в 2014 году. Все это заставляет россиян обращаться к правительств, — говорит зарубежный эксперт.

Американский эксперт также подчеркнул, что российский лидер способен решить все экономические проблемы.

Уже 14-я по счету пресс-конференция Владимира Путина в этот раз собрала рекордное количество журналистов со всего мира. Было аккредитовано 1702 человека. Президент общался с ними около четырех часов. Ключевые темы собрал наш корреспондент Виктор Синеок.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что как политолог отозвался об особенностях пресс-конференции Путина 2018 года.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 48
20 дек
«Отличная от других»: Политолог об особенностях пресс-конференции Путина 2018 года
20 дек
В НИИ Льна рассказали, какие проблемы надеются решить обращением к президенту
20 дек
«Лучший президент»: Тимати ответил Путину на похвалу
20 дек
Врачи и мама онкобольного мальчика из Черемхово рассказали о состоянии малыша
20 дек
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
20 дек
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья
20 дек
Путин считает необходимым введение ответственности в интернете
20 дек
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
20 дек
Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена
20 дек
«Все в порядке» — Путин ответил на вопрос о здоровье

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:05
Улучшенные Ту‐160М2 поступят на вооружение ВКС России
8:50
Видео: В Подмосковье задержали банду угонщиков элитных автомобилей
8:41
Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы
8:31
Российские полицейские могут получить разрешение на вскрытие автомобилей
8:26
Северный флот оснастят автоматизированной системой управления
8:16
В России могут вернуть рекламу пива на радио и телевидении
8:05
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета
7:56
Балтийский флот получит новейшие ракетные корабли «Каракурты»
7:48
Apple готовится отозвать iPhone из Германии
7:43
Видео: Глухой пенсионер создает невероятные картины на льду в Амурской области
7:31
Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе
7:24
Видео: В Помпеях начали готовиться к новому извержению Везувия
7:18
Видео: Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за дронов
7:12
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира
7:12
10 необычных новогодних традиций народов мира
7:08
Четвертая жена Краско о квартире актера: «Еще пару дней и уеду оттуда»
7:01
Алсу, Агутин, Долина — кому еще помогла в свое время Пугачева
6:54
Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко
6:47
Видео: В аэропортах Германии объявили угрозу теракта
6:36
Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама