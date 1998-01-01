Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

Известная российская певица, телеведущая и экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова встревожила своих поклонников известием о том, что она заболела. Об этом звезда написала на своей страничке в Instagram.
Подписчики, которые обычно пишут нелестные комментарии в адрес звезды, бросились подбадривать певицу, желая ей скорейшего выздоровления.
— Береги себя!
— Выздоравливай, любимая наша!
— Надевай валенки и шубу в следующий раз, точно не простудишься!
— Болеть ни в коем случае нельзя! Быстренько лечись и береги себя! А то придет Дедушка Мороз и даст по попе! — прокомментировали запись фанаты.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что роман экс-ухажера Бузовой сыровара Лебедева с героиней «Холостяка» может быть договорным.