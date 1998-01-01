Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

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Экс-участница телепроекта «Дом-2» обеспокоила своих фанатов.

Фото, видео: instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 327

Известная российская певица, телеведущая и экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова встревожила своих поклонников известием о том, что она заболела. Об этом звезда написала на своей страничке в Instagram.

— Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше. Все, что необходимо, делаю. Спасибо вам, мои хорошие за заботу, и за то, что переживаете. Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, еще и концерт в новогоднюю ночь. Болеть низя. Берегите себя и своих близких, — написала Бузова.

Ольга БузоваОльга Бузова. instagram.com/buzova86

Подписчики, которые обычно пишут нелестные комментарии в адрес звезды, бросились подбадривать певицу, желая ей скорейшего выздоровления.

— Береги себя!

— Выздоравливай, любимая наша!

— Надевай валенки и шубу в следующий раз, точно не простудишься!

— Болеть ни в коем случае нельзя! Быстренько лечись и береги себя! А то придет Дедушка Мороз и даст по попе! — прокомментировали запись фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что роман экс-ухажера Бузовой сыровара Лебедева с героиней «Холостяка» может быть договорным.

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