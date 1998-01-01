Россия «великая и ужасная»: Кому выгодны байки про «русский след» в мире

, 18:00 Репортаж 42

Мировой тренд налицо — Запад обвиняет во всех происшествиях, случающихся на планете Россию. Впору цитировать известный фильм: «Простите, а часовню тоже я развалил?»

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 41

Главный мировой тренд 2018-го года — великий и ужасный «русский след». Когда-то обывателей на Западе пугали всемогущими хакерами из России. Но это было только начало. Теперь на нас вешают всех собак. Протесты во Франции — русские виноваты. Дроны в лондонском аэропорту — опять наши. Я уже молчу про Brexit и контроль над Латинской Америкой — это тоже мы наследили. Ну, честное слово, это уже смешно. Это как в том фильме: «Простите, а часовню тоже я развалил?» Но западная общественность с радостью педалирует тему русского заговора — ведь так можно объяснить все проблемы.

Русских их учили бояться десятилетиями. В 50-е в каждой американской школе рассказывали, что делать, если красные сбросят ядерную бомбу. В 90-е в компьютерных играх армия сумасшедшего диктатора из России штурмовала Нью-Йорк, Париж и Рим. Но только теперь эта виртуальная реальность, в которой Россия угрожает всему миру, начала преподноситься как истина. Политика постмодерна, когда факты и доказательства больше не важны. Это так удобно.

Ты бездоказательно повторяешь много раз, и в какой-то момент в головах у зрителей, слушателей, читателей складывается ощущение, что это так и есть. И когда спрашивают, а кто это говорит или какие доказательства? Так как, кто говорит? Это — общеизвестный факт! Вы разве про это не знаете? — говорит политолог Игорь Павловский.

Свежая публикация в Нью-Йорк Таймс. Согласно которой коварные русские буквально зомбируют американцев при помощи таких вот интернет — мемов. «Лайкай, если думаешь, что наши ветераны должны иметь преимущество перед беженцами». И это не предел абсурда — Москва спровоцировала волнения в Каталонии, Кремль вынудил Британию покинуть ЕС. Из свежих обвинений — Россия вмешивается в выборы на Мадагаскаре. Острове, который не каждый и на карте найдет. Что дальше? Русские виноваты в глобальном потеплении? Москва мечтает захватить власть в Тринидад и Тобаго? Это кажется смешным, но градус неадекватности все растет. Вот, например, Сергей Лавров вынужден комментировать очередной вброс: Россия якобы мечтает переманить фермеров из Южно-Африканской республики.

— Нет, мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии, нам не до ваших фермеров, — пошутил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На экране мистер Морган так убедительно разоблачает русских. Серьезный эксперт, именно его компания — «Нью Ноуледж» — выпустила целый отчет о русских троллях в интернете. Доклад Моргана заслушивался в сенате США, на его основе делались публикации по всему миру. Но как выясняется, основатель «Нью Ноуледж» не просто бизнесмен, но в его биографии значится — «работал специальным советником в Госдепе США». Компаньон Моргана Райен Фокс служил аналитиком в объединенном командовании сил специальных операций США. Эти войска ведут так называемые психологические войны. И, наконец, Рене ди Реста. Тоже когда-то работала на Госдеп и Конгресс США. И эти профессиональные пропагандисты теперь в роли якобы независимых экспертов придумывают истории о «русском следе».

— Абсолютно возмутительно, что такие грязные манипуляции делаются фактически при поддержке властей США. По сути, это и есть настоящая компания травли, в которой обвиняют русских, — говорит политолог Стефан Эберт (США).

На это неделе всплыли и вовсе скандальные факты. Как пишет Нью-Йорк Таймс, Джонатан Морган и его коллеги занимались откровенной манипуляцией во время выборов в Алабаме. Они имитировали поддержку республиканского кандидата в Сенат Роя Мура со стороны якобы российских интернет-троллей. Но эти аккаунты создали сами американцы.

«Во внутреннем отчете компании сказано «Мы организовали операцию «ложный флаг», чтобы насадить мнение, что кампания Мура поддерживается в социальных сетях русскими ботами».

В итоге махинации сработали — Рой Мур проиграл. Итоги выборов отменять никто не собирается. Хотя налицо явное вмешательство в избирательный процесс. А руководители «Нью Ноуледж» назвали все это невинным социальным экспериментом. Очень удобный бизнес: сам придумываешь угрозу от русских интернет-троллей, сам их создаешь. И сам с ними борешься. Не за бесплатно, конечно.

— В Госдепе насоздавали огромное количество ведомств, которые занимаются отслеживанием российской информационной деятельности. И на это Конгресс выделяет огромные средства, — отмечает профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Наталья Цветкова.

Но в этой хорошо оплачиваемой борьбе с мифическим «русским следом» так легко перестараться. Устав от потоков лжи, простые граждане все чаще не верят когда-то авторитетным газетам и профессиональным политикам. Последний пример — Франция. Там движение «желтых жилетов» фактически объявило бойкот ведущим СМИ. А символом протеста для многих отчасти стала Россия. Как альтернатива глобалистким элитам Запада.

— Да потому что Россия идет своим путем, и Путин сделал выбор в пользу многополярности. И это поддерживает простой народ, который против глобализма, — уверен эксперт по СМИ Тьерри Сен-Жерме.

Показательный факт: по данным соцопроса службы Гэллап, популярность российского президента в мире за два года выросла на 10%. Путин стабильно входит в тройку самых известных политиков, опережая, кстати, Дональда Трампа. И, например, в Японии перед Новым годом календари с портретом Путина стали хитом продаж. Похоже, что информационная война против России понемногу добивается прямо противоположных результатов. Принося нашей стране все больше сторонников в мире.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США снова «нашли» доказательства вмешательства России в выборы президента.

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Протесты «желтых жилетов» 41
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