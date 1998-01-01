Дед Мороз, которому не рады: Жители России страдают от отсутствия тепла в домах

Последняя неделя уходящего года стала суровым испытанием для россиян. Во многих регионах страны резко опустилась температура воздуха. Морозы до минус сорока градусов, которые для северной страны не такие уж и экстремальные, проверяли на прочность коммунальную систему России. Которая, в очередной раз показала себя во всей красе.

Рвущиеся трубы, лопнувшие батареи, остановленные котельные и замерзающие квартиры. ЖКХ опять дает сбои. И пока одни покупают подарки и готовятся к празднику, другие — в прямом смысле слова — пытаются выжить. Ведь зима, как всегда, пришла неожиданно.



Тотальные морозы в жилых домах по всей стране. Рвутся трубы. Останавливаются котельные. Люди в отчаянии. Ответственные бездействуют. Это — Новосибирск. -30 градусов на улице. В квартирах тоже мороз.

— Как же не холодно! Я спала в куртке, да не в этой, а в теплой прямо. А потом с сердцем плохо было, — жалуется пенсионерка Августа Балдина.

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Шел двенадцатый день после прорыва магистральной теплотрассы. Тысячи квартир без тепла. С каждым днем внутри все невыносимее. Дети уже повально болеют ОРЗ, на пороге воспаление легких или что похуже. Взрослые тщетно штурмуют телефоны управляющих компаний и энергетиков.

— Куда бы мы ни обращались, никто вообще не может помочь, — говорит Анна Бадер.

Управляющие винят в коммунальном коллапсе энергетиков, те кивают на управляющие компании. Такой вот круговорот повинных.

— Явно есть недоработки по обратной связи, взаимодействию между диспетчерами, ресурсоснабжающими организациями и УК города. Думаю, подобных ситуаций больше не повторится, — рассказывает заместитель директора Дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании Антон Баев.

Пока ответственные отделываются дежурными фразами из теплых кабинетов, люди продолжают дрожать от холода.

В Тюменской области, чтобы не окоченеть во сне, люди вынуждены не просто спать в шапках и комбинезонах, но и зажигать на ночь керосиновые горелки. В этом поселке нет газа, а электричество отключилось. И тоже из-за морозов — сети не выдержали увеличившейся из-за морозов нагрузки. В таких условиях трагедии можно было избежать только чудом — его не случилось. Ночью начался пожар, потушить удалось только утром. Народ в негодовании выходит на улицу, председатель пытается всех успокоить.

О пытках холодом хорошо известно и в Саратове. В одном из районов высочайшие счета за отопление, но очень низкая температура в батареях. Парадокс и коммунальная наглость, платят-то почти все исправно. Чтобы отогреть помещения, люди на полную мощь и здесь зажигают газовые конфорки, и включают электрообогреватели. Саратовские пожарные, как и тюменские, работают в режиме повышенной нагрузки.

Курган. Тридцатиградусный мороз. И тоже сломанные котельные. Какой там Новый год, если дома лишнее движение сделать сложно.



В поселке Лесниково во всем винят не мороз, а местную сельхозакадемию, которая владеет котельной, отапливающую два десятка домов и общежитий, детский сад, лицей, школу и дом престарелых. Ну, как отапливает.

— Давайте, вы теплопункт сделайте, чтобы он постоянно подкачку делал, но теплопункт на замке! Он, когда минус тридцать градусов, ветер, блин, должен через каждый час качать! — говорит сантехник Олег Штых.

— Температура низкая идет к нам на подаче. В дом приходит 70° только в начале. А когда вода разойдется по всей системе, сколько там получится температура? — поддерживает его Роман Финько.

Из-за аварии в котельной в квартирах на подоконниках снег. Аварию устранили, но родители вынуждены прогуливать работу, сидят с детьми — детский сад закрыт, тоже из-за холодных труб.



В академии, которая задолжала за газ больше 20 миллионов, своей вины не отрицают. Здесь уже много лет терпят финансовое бедствие, которое для сельчан оборачивается коммунальным.

— Котельная последний раз ремонтировалась в 15 году и то, заменили один котел всего. Это связано с финансированием академии Минсельхозом, и нашим положением, и наличием огромной кредиторской задолженности, — сетует проректор по финансово-экономической и административно-хозяйственной работе КГСА им. Т. Мальцева Александр Чистяков.

Понимая свое финансовое положение, которое само собой отражается и на населении поселка, академия решила многострадальную котельную передать. Либо концессионеру, либо муниципальным властям. Вопрос уже решается на уровне министерства сельского хозяйства.

Тяжелое советское наследие, говорят эксперты. Тепловое хозяйство, доставшееся России от СССР, до сих пор не могут модернизировать по-человечески.

— Половина котельных в России построены еще в советское время. Срок их эксплуатации за 50 лет, — рассказывает эксперт потребительского рынка и в сфере ЖКХ Роман Харланов.

Модернизация сетей отражается и на тарифах. В следующем году услуги ЖКХ, говорят эксперты, подорожают на 4%. А, чтобы заменить все устаревшие сети, считают они, потребуется не меньше 20 лет. А пока, на случай очередных локальных аварий, россияне, наученные горьким опытом, знают как выживать.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Чите дети в 30-градусный мороз учатся в классах, где вместо стекол — фанера и пленка.