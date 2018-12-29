«Снежная ловушка»: 5 машин заблокированы из-за схода лавин в Северной Осетии

В Северной Осетии закрыта для движения Траскавказская магистраль. Причиной ограничения стали многократные сходы лавин, заблокировавшие пять транспортных средств.

Как сообщают сотрудники МЧС, снежный массив сошел в районе Рокского туннеля ранним утром 7 января. Лавины сходили несколько раз, в западне между ними оказались пять автомобилей. В машинах в момент ЧП находились 12 человек — никто из них, к счастью, не пострадал.

— С 5 часов 40 минут по Московскому (и местному — прим. ред.) времени Транскам закрыт. До людей добрались спасатели и сопровождают их в безопасное место. Пострадавших нет. Расчистка дороги продолжается, — значится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Примечательно, что накануне Транскавказскую магистраль уже перекрывали из-за угрозы схода лавин. Однако к 19:00 дорогу снова открыли в виду улучшения погодных условий. При этом Транскам остается единственной трассой, связывающей Россию и Южную Осетию.

Сход лавин в новогодние праздники уже унес жизни нескольких людей. Так, 2 января под снежным завалом в Хибинах погибла девушка, а 5 января лавина унесла жизни двух человек в Сочи.