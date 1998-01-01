В Якутии набирают популярность экстремальные туры на полюс холода

Турагенства Якутии отмечают рост интереса к экстремальным путешествиям в республику, передает ТАСС. Высок спрос на поездки к полюсу холода в Оймяконском районе Якутии, где температура может достигать минус 60 градусов.

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— Я напрямую работаю с десятью турфирмами. Только в этом году встретила у себя путешественников из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Франции, Чехии, Словакии, российских регионов. К нам, конечно, приезжают за холодом, — рассказывает хозяйка гостевого дома в Оймяконе, Тамара Васильева.

Среди туристов, по словам Васильевой, кроме экстремалов есть съемочные группы телеканалов, документалисты и исследователи. Всех, в первую очередь, привлекает холод и суровые условия, в которых живут и работают люди.

По одной из версий, полюс холода в Якутии располагается в поселке Томтор в Оймяконском районе. В 1933 году там был зафиксирован температурный рекорд — минус 67,7 градусов; средняя температура января держится на уровне 61 градуса мороза.

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