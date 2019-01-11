«Это позор» — Фуркад прокомментировал победу Логинова на Кубке мира

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Французский биатлонист считает, что россиянин не заслуживает золото.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге 25

Мартен Фуркад прокомментировал выступление российского биатлониста Александра Логинова в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Француз признался, что не испытывает уважения к победителю. Мартен сожалеет, что золото досталось человеку, ранее замеченному в употреблении допинга.

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Я расстроен, что Логинов победил. Я могу принять, что ему разрешили соревноваться, но уважать его не собираюсь. Он никогда не извинялся за употребление допинга, и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он выиграл и выглядел сильнее, чем раньше. Но его победа — позор, — цитирует спортсмена «Lenta.ru» со ссылкой на TV2.

11 января российский лыжник Александр Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира, опередив норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона. Фуркад занял седьмое место в спринтерской гонке.

В ноябре 2014 года Логинов был на два года дисквалифицирован за употребление допинга. После окончания дисквалификации часть спортсменов была против его возвращения в спорт. В частности, Фуркад отказался пожимать биатлонисту руку во время награждения сборной России на Чемпионате мира в 2017-м, а Самуэльссон призывал лыжника уйти из спорта.

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге 25
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