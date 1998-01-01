Репортаж: Сильнейший с начала года снегопад обрушился на Петербург

Сильнейшим снегопадом 2019-го синоптики напугали горожан еще накануне. И судя по начавшейся метели, предсказания эти активно сбываются с самого утра. Согласно прогнозу, высота снежного покрова в северной столице только за сегодня должна вырасти на 10 сантиметров. Впрочем, называется и более внушительная цифра — 30 сантиметров.

Ситуация осложняется еще и тем, что к полудню столбик термометра поднимется выше нулевой отметки. А значит, неизбежны налипание мокрого снега и гололедица. Пешеходы уже исповедуют принцип «тише едешь — дальше будешь». Стараясь двигаться по тротуарам крайне аккуратно, дабы не поскользнуться и не упасть.

Не позавидуешь и тем, кто в такую погоду все-таки отважится использовать свой автомобиль. Ведь их ожидают пробки гораздо больше обычных, и сложность с тем, но и сложность — выкопать свою машину из-под белого покрывала. Впрочем, судя по реакции водителей, с которыми удалось пообщаться, настроены они все равно оптимистично.

— Колеса надо, в первую очередь хорошие иметь и наблюдать за дорожным движением, сметка, щетка, ну лопата на всякий случай в багажнике. Разгребли, расчистили и поехали, — делится опытом водитель Александр.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга к стихии оказались готовы. На улицы обещают вывести более 1100 единиц спецтехники и более тысячи дорожных рабочих. Отметим, что метель продолжится и в пятницу. Скорость ветра порой будут достигать 13-ти метров в секунду. А потому горожанам настоятельно рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и по возможности все-таки воздержаться от использования личных автомобилей.

Ранее Пятый канал рассказывал о метели, которая заперла в домах жителей Сахалина.