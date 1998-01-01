«К ней стучится душа ребенка»: Ясновидящая о скорой беременности Ольги Бузовой

32-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова в последнее время испытывает сильные эмоциональные переживания. Так утверждает ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Дни.ру. Гадалка констатирует, что звезда подвержена заболеваниям легких, бронхов и воспалению слизистых оболочек.
Кажетта Ахметжанова также отметила, что если у Ольги Бузовой и есть какие-то проблемы, то они напрямую связаны с желчным пузырем и поджелудочной железой. Телеведущей стоит немного подлечиться.
Ясновидящая также сообщила и о скорой беременности Ольги Бузовой.
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Ранее Пятый канал сообщил, что фанаты вычислили тайного бойфренда Ольги Бузовой по фотографии руки.