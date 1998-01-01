«К ней стучится душа ребенка»: Ясновидящая о скорой беременности Ольги Бузовой

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Телеведущая и певица в последнее время часто намекает поклонникам о наличии тайного возлюбленного.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Ольга Бузова 351

32-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова в последнее время испытывает сильные эмоциональные переживания. Так утверждает ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Дни.ру. Гадалка констатирует, что звезда подвержена заболеваниям легких, бронхов и воспалению слизистых оболочек.

Кажетта Ахметжанова также отметила, что если у Ольги Бузовой и есть какие-то проблемы, то они напрямую связаны с желчным пузырем и поджелудочной железой. Телеведущей стоит немного подлечиться.

Ясновидящая также сообщила и о скорой беременности Ольги Бузовой.

— Она об этом даже не догадывается, продолжает сидеть на диетах, «сушиться». Но организм совсем скоро начнет накапливать энергию вопреки всему, а в результате мы увидим, как формы девушки будут округляться. И хотя на сегодняшний день о романах Бузовой ничего не слышно, я отчетливо вижу, что к ней стучится душа ребенка — признак скорой беременности, — заявила Кажетта Ахметжанова.

Ранее Пятый канал сообщил, что фанаты вычислили тайного бойфренда Ольги Бузовой по фотографии руки.

Тема:
Ольга Бузова 351
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