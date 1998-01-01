Свита Трампа не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп отметил поездку своей делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе из-за «шатдауна». Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет «Экономика сегодня».

Сандерс заявила, министры останутся в Штатах, чтобы «оказывать необходимую помощь» 800 тысячам госслужащих, которые остались без заплаты из-за кризиса правительства, который продолжается почти месяц.

В Давос собирались поехать министр финансов США Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по координации политики Крис Лидделл.

Ранее Пятый канал рассказывал о затянувшемся «шатдауне» в США.