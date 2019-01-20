«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой

Поклонники певца Влада Топалова раскритиковали артиста за слишком лестное, на их взгляд, поздравление с днем рождения для его коллеги по сцене Ольги Бузовой. По мнению фанатов Топалова, его недавно родившую жену Регину Тодоренко подобное поздравление могло не на шутку задеть.
— Ты сильная, но внутри очень ранимая! Ты — девочка. Настоящая. Нежная и добрая! И лично я тебя очень люблю! И я хочу тебе пожелать быть здоровой! Тебе, твоей замечательной маме и сестренке! Быть лучше всех! Всегда впереди! — написал Топалов, прикрепив совместное фото с Бузовой, на котором они обнимаются.
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— Ничего себе! Жена недавно родила тебе сына, а ты ей такого почему-то не писал… — заметил один из пользователей.
— Бедная Регина! Я бы на ее месте тебя убила! Еще и фото такое прикрепил. Ужас! Надо было на ней тогда и жениться, — добавила другая поклонница.
Однако традиционно нашлись и те, кто посоветовал фанатам перестать заниматься разбором чужой личной жизни.
— Почему вас это так задело? Ну, поздравил и поздравил. Вам какое дело? Занимайтесь своей жизнью, а в чужую не лезьте, — заявил подписчик.
Сам же певец, как и его супруга, в комментариях под постом предпочли не высказываться. Более того, Регина Тодоренко лично поздравила Ольгу Бузову в Stories.
instagram @reginatodorenko
Ранее Пятый канал сообщал, что Бузова вышла на связь с поклонниками после пожара на французском горнолыжном курорте в Куршевеле, где она сейчас отдыхает вместе с подругами и сестрой.