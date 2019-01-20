«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой

, 16:47 Фото 78

Женатый мужчина не должен публиковать откровенные послания другим женщинам, считают поклонники певца.

Фото: instagram @vladtopalovofficial

Тема:
Ольга Бузова 357

Поклонники певца Влада Топалова раскритиковали артиста за слишком лестное, на их взгляд, поздравление с днем рождения для его коллеги по сцене Ольги Бузовой. По мнению фанатов Топалова, его недавно родившую жену Регину Тодоренко подобное поздравление могло не на шутку задеть.

— Ты сильная, но внутри очень ранимая! Ты — девочка. Настоящая. Нежная и добрая! И лично я тебя очень люблю! И я хочу тебе пожелать быть здоровой! Тебе, твоей замечательной маме и сестренке! Быть лучше всех! Всегда впереди! — написал Топалов, прикрепив совместное фото с Бузовой, на котором они обнимаются.

 
 
 
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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

— Ничего себе! Жена недавно родила тебе сына, а ты ей такого почему-то не писал… — заметил один из пользователей.

— Бедная Регина! Я бы на ее месте тебя убила! Еще и фото такое прикрепил. Ужас! Надо было на ней тогда и жениться, — добавила другая поклонница.

Однако традиционно нашлись и те, кто посоветовал фанатам перестать заниматься разбором чужой личной жизни.

— Почему вас это так задело? Ну, поздравил и поздравил. Вам какое дело? Занимайтесь своей жизнью, а в чужую не лезьте, — заявил подписчик.

Сам же певец, как и его супруга, в комментариях под постом предпочли не высказываться. Более того, Регина Тодоренко лично поздравила Ольгу Бузову в Stories.

instagram @reginatodorenko

Ранее Пятый канал сообщал, что Бузова вышла на связь с поклонниками после пожара на французском горнолыжном курорте в Куршевеле, где она сейчас отдыхает вместе с подругами и сестрой.

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