Аномальные морозы ожидают жителей Москвы

Центральную часть России сковали сильные морозы. В Москве еще и сильный снегопад — работа аэропортов парализована! Задержаны десятки рейсов. И это, по словам синоптиков, только начало.

Москвичам и жителям области предстоит пережить почти арктические холода! В ночь со вторника на среду температура понизится до двадцати восьми градусов, и судя по всему, аномальные для января морозы, не отступят до конца недели. Впрочем, есть и хорошая новость. Метели прекратятся — выглянет солнце.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за снежного армагеддона в американских штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения. Жителям настоятельно рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобилях.

С таким же предложением к москвичам в понедельник, 21 января, обратились специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Они рекомендовали жителям столицы из-за неблагоприятных погодных условий на наступившей неделе пользоваться общественным транспортом.