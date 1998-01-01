Прокуратура проведет проверку обеспечения безопасности в аэропорту Сургута

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту Сургута, сообщает Интерфакс-Туризм со ссылкой на ведомство. В ходе мероприятий будет дана оценка полноте досмотровых процедур при подготовке воздушного судна к выполнению полета.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мужчина по имени Павел Ш. захватил самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва. Нарушитель требовал сменить курс воздушного судна — мужчине очень хотелось попасть в Афганистан. Однако его требования пилоты выполнять не стали — самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Бывшая супруга задержанного сообщила, что Павел не собирался в Москву, а его сын отметил, что никаких предпосылок в поведении мужчины не было.