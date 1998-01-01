Жители Южных Курил обеспокоены территориальными претензиями Японии

Курилы по-прежнему имеют важное военное и экономическое значение для России. Особенно сейчас, когда Дальний Восток развивается стремительными темпами. Помимо полезных ископаемых, моря вокруг архипелага отличаются многообразием подводного мира. Уже несколько столетий регион считается одним из трех величайших рыболовных районов мира.

Еще один из главных факторов — стратегическое положение островов. Курильские острова отделяют Охотское море от Тихого океана. Такая территория — лакомый кусок и для японцев, и для американцев. Съемочная группа Пятого канала отправились на Курилы, где встретилась с россиянами, которые не представляют свою жизнь без Итурупа или Шикотана.

За иллюминатором небольшого самолета видна Япония, но приземляется он в российском аэропорту. Японское название острова Кунашир означает «черный остров», из-за вулканического песка. Сугробы здесь по несколько метров в высоту, как в сибирской или Уссурийской тайге.

Курилы уникальны. В первую очередь по своей природе. Почти все местные рассказывают, что с первыми шагами по этой земле, черному песку, пляжу Охотского моря понимаешь, что другого такого места просто нет. Это заповедная земля: десятки видов животных из Красной книги, сотни растений. Беларус Александр Кисленко приехал сюда 40 лет назад, чтобы работать в этом раю для исследователей и ученых. Приехал, чтобы остаться навсегда.

— Кто столкнулся с Курилами, тот никогда их не забудет и будет тосковать. Был даже момент, что я, долго прожив на Курилах, вернулся на малую родину. Мне казалось, что жабры сохнут, как у рыбы, — рассказывает директор заповедника «Курильский».

Всего 56 островов, из которых четыре — населенные. Около 20 тысяч человек живут в небольших, в основном трехэтажных домах. Здесь вообще нет высоток: сейсмически неспокойная территория. Большая часть людей работает на местных рыбоперерабатывающих заводах. Когда причаливает очередное судно с тысячами тон минтая, то сразу закипает работа.

— Рыбу ловим в экологически чистом районе. Через четыре-пять часов мы уже начинаем обработку. Она еще живая, упругая, хорошей консистенции, а мы уже пускаем ее на переработку, — показывает процесс Олег Дмитрюк, заведующий производством рыбокомбината.

Рыбой и охотой жили местные коренные народы — Айны. После того, как в позапрошлом веке на Курилы пришли японцы, местное население сократилось в разы. Многие умерли, выживших депортировали. Когда после Второй мировой Курилы вернулись к России, Айнов там почти не осталось. Сейчас их и вовсе нет.

— Айны выглядели особенно. Они были не похожи на другие коренные народы Дальнего Востока. Они были очень сильно покрыты волосами, — Георгий Кулинский исследователь народа Айны.

Сплоченность и командность — отличительная черта курильчан. Здесь много военных, зона все-таки пограничная. Военный в отставке Виталий открыл в Южно-Курильске первое кафе японской кухни. Теперь собирается здесь с друзьями и часто обсуждает политику. Он любит японскую эстетику и еду, не любит влияние Америки на Японию.

— В случае, если американские войска поставят тут свои комплексы, им будет подать рукой подать до российского населения, — делится опасениями предприниматель.

Особенно здесь переживают за Малые острова Курильской гряды и Шикотан. Попасть сюда можно на небольшом судне, которое два раза в неделю отвозит на остров немного грузов и 12 человек.

На Шикотане сейчас самый сезон. Каждые выходные местные встречаются на реке. Здесь не принято разговаривать на рыбалке — природа сама располагает к тишине и умиротворению. Но тема российско-японских переговоров все чаще нарушает курильские традиции.

— Конечно все это обсуждают. Мы спокойно к этому относимся. Уверены, что решение в любом случае будет и территория останется российской. Я думаю правительство сделает правильный шаг, и никому нас не отдаст, — говорит одна из любительниц рыбалки.

Здесь не принято называть Малые острова Курильской гряды японскими названиями. Тем более никто не скажет: «Северные территории». Они сурово называют себя жителями Южных курил, а многие просто говорят — «мы коренные».