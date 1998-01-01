Нетаньяху объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, пишет «Экономика сегодня».

Лидер Израиля сообщил, что страна присоединяется к США, Канаде и государствам Латинской америки, которые ранее выразили поддержку Гуайдо.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 января 2019 г.

Председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы 23 января во время уличных беспорядков в Каракасе. Его поддержали в США, после чего действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро разорвал официальные отношения с Белым домом и объявил о высылке дипломатов.

Россия, Китай и Турция выступили против самопровоглашенного лидера и призвали другие страны не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. В Германии, Франции, Испании и Великобритании заявили, что признают Гуайдо, если в ближайшее время в стране не будет принято решение о проведении досрочных президентских выборов.