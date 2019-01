Нетаньяху объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, пишет «Экономика сегодня».

Лидер Израиля сообщил, что страна присоединяется к США, Канаде и государствам Латинской америки, которые ранее выразили поддержку Гуайдо.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela.