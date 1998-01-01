Почему шедевры в российских музеях так плохо защищены

В эту пятницу зрители Третьяковки снова смогли увидеть картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Она вернулась на выставку после циничного похищения. Примечательно, что полотно украл уроженец Феодосии Денис Чуприков. Как признался злоумышленник, картина нужна была ему, чтобы расплатиться с долгами.

Свою операцию Чуприков провернул среди бела дня, на глазах у сотен людей. Он просто снял шедевр со стены и вынес его из зала. И все тут же задались вопросом — а почему многие музейные реликвии по-прежнему практически не охраняются? Ведь менее года назад в той же Третьяковке вандал повредил другой шедевр «Иван грозный и сын его Иван» кисти Репина.

Облетевшие СМИ кадры: полиция торжественно возвращает картину музею, вора вводят в зал суда. Владельцем шедевра живописи он пробыл всего восемь часов. Хэппи-энд? Кажется, нет. Эта кража подняла слишком много вопросов. Посреди дня мужчина в черном снимает полотно со стены самого именитого музея столицы и беспрепятственно выходит. Чей недосмотр? Руководство Третьяковки уже выяснило: уволена бабушка-смотрительница. У ее коллег другое мнение.

— Если такая висит, надо сигнализация что бы была, а не снять и унести. Здесь сигнализация нужна. Здесь администрация виновата, — отмечает одна из сотрудниц Третьяковки.

Министр культуры объявил о проверке всех музеев страны. Пора выяснить, как хранят достояние России. Как будто никто не знает. Ровно то же самое грозились сделать восемь месяцев назад, после того как вандал начал колотить всё в той же Третьяковской галерее стальным столбиком ограждения по Ивану Грозному. Съемочная группа Пятого канала не стала дожидаться чиновников и отправилась в культпоход самостоятельно.

Музей-усадьба Репина. Вокруг оригиналы кисти мастера — миллионы долларов, это скромная оценка. Мы уже были здесь год назад, еще тогда казалось, что в этих стенах застыла не только история. Металлоискатель на входе не работал, заявленного видеонаблюдения не было и в помине, сотрудников полиции найти не удалось. Сегодня — без изменений. Здесь чтят традиции.

Смотритель остался в другой комнате: наедине с картиной осталась съемочная группа. Всё, что защищает шедевр, — веревка, до которой легко можно дотянуться рукой. А ведь никогда не знаешь, что придет в голову нестандартному посетителю музея.

О проблеме охраны объектов культуры говорилось еще пять лет назад, когда на Пятый канал пришел молодой человек со столетними унтами в рюкзаке. Стащил их с ног эскимоски в этнографическом музее, после чего пошел сдаваться.

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Под объективом видеокамеры унты вернулись в музей. И в отличие от усадьбы Репина, здесь урок кажется усвоили. Раритетные меховые сапоги теперь под стеклом. Там, где витрин не хватило, нашли бюджетное решение, которым, кажется, даже гордятся — экспонаты защищены проволокой.

— В музеях хранятся произведения, которые принадлежат государству, но по какой-то причине государство не хочет за свой счет их охранять, — отмечает искусствовед Жанна Полански.

Музеи в праве сами решать, какую часть бюджета и на что потратить. Хотят, нанимают частную охранную компанию, хотят, прикручивают все проволочкой. Кстати, этого отечественного ноу-хау хватило бы, чтобы работа Куинджи не валялась на московской стройке завернутая в куртку. Но кто-то пожалел денег даже на такой пустяк. Частные коллекционеры себе подобной роскоши не позволяют.

— Каждая картина подключается к индивидуальной системе сигнализации и реагирует на прикосновения, — рассказывает Кристина Сасонко, соучредитель частной галереи.

В залах вместо пожилых дам суровые мужчины в пиджаках. И становится ясно, почему сумасшедшие, вандалы и просто воры идут в государственные музеи, а не в частные галереи. Проблему краж смогли решить сегодня только крупнейшие и богатейшие музеи мира. Во Франции за просителями присматривает нейросеть. Распознает лица и берет отпечатки пальцев, на всякий случай.

— Те люди, которые приходят в музей, уже заранее идентифицированы и посчитаны. То есть для внедрения подобной системы, родом из Израиля, безусловно Лувру понадобились огромные дополнительные инвестиции, — поясняет адвокат Екатерина Духина.

Остальные, вместо «нейро» надеются на проволочно-веревочную сеть. В 2018-м в Вене из аукционного дома вынесли Ренуара. В Швеции злоумышленники похитили символы королевой власти. Ну и золотой контейнер с сердцем Анны Бритонской до сих пор ищут французские жандармы.

А в США владелец частной галереи рассказывает, что на днях жемчужина его коллекции как в воздухе растворилась.

— Это гравюра, написанная Пикассо в 1949 году в Париже, одна из 30 гравюр на японской бумаге. Она была в отличном состоянии. Потрясающая картина, — признается Майкл Гофорт.

Когда хватились, выяснилось: камеры наблюдения в этот момент не работали, владельцы здания их отключили — экономили на электроэнергии. Российские специалисты по безопасности уверяют, чтобы сохранить народное достояние, надо раскошелится.

— Пост физической охраны: 1 человек, круглосуточно, будет стоить 180–200 тысяч в месяц. Что касается технических средств, варьируется от 15-20 тысяч за одну комнату до многих десятков тысяч, если это Эрмитаж, — рассказывает Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность».

Скорее всего, после счастливого возвращения Куинджи федеральные музеи усилят свою охрану. Но их несколько десятков в стране, а сотни, если не тысячи региональных, таких как усадьба Репина останутся под сонным контролем бабушек-смотрительниц, которые надеются, что деревянные ставни остановят воров, покусившихся на бесценные полотна, иначе страна потеряет шедевр, а они работу.

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