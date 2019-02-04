На пожаре в московском доме знаменитостей пострадала художница Елена Лаврека

, 8:27 21

Женщина доставлена в Институт скорой помощи Склифосовского вместе с еще одним пострадавшим.

Фото: Пятый канал

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 10

В Москве во время пожара в доме знаменитостей на Никитском бульваре, 4 февраля, пострадала знаменитая художница Елена Лаврека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ее, вместе с другим пострадавшим, доставили в Институт скорой помощи Склифосовского. По неподтвержденным данным, 40-летняя художница беременна. Сайт РЕН ТВ сообщает, что Лаврека состоит в «Союзе художников России», а также дает уроки живописи в своей мастерской.

4 февраля в доме на Никитском бульваре в центре Москвы вспыхнул пожар, огонь охватил 2000 квадратных метров, четыре человека погибли. Здание прозвали домом знаменитостей — квартиры, по словам других жильцов, там имеют Никас Сафронов, Ингеборге Дапкунайте и Любовь Казарновская.

К утру понедельника стало известно о личности еще двоих пострадавших — Павел Г. оставлен на месте происшествия, Павел М. госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее Пятый канал сообщал о хлопке, который было слышно на месте пожара на Никитском бульваре.

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Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 10
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