Погибшие при пожаре на Никитском бульваре были из разных квартир

Погибшие при пожаре в доме знаменитостей на Никитском бульваре проживали в разных квартирах. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Из-за возгорания в жилом доме в Москве в ночь с 3 на 4 февраля погибли четыре человека.

— Два тела были найдены в разных квартирах. Еще двоих удалось эвакуировать живыми, но один из них скончался в подъезде, второй — в машине скорой помощи, — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Личности жертв пока не установлены. Известно, что все четверо проживали в разных квартирах, один из погибших мужчин жил на шестом этаже. Ранее Пятый канал сообщал о серьезном пожаре в «доме звезд» на Никитском бульваре в Москве.