У них все хорошо: Жительница дома на Никитском бульваре о знаменитых соседях

Квартиры знаменитостей, проживающих в доме на Никитском бульваре, скорее всего, не пострадали при пожаре. Недвижимость именитых персон находилась в другом корпусе здания.

По некоторым данным, в горевшем ночью с 3 на 4 февраля доме несколько квартир принадлежат знаменитостям — например, Никасу Сафронову и Ингеборге Дапкунайте. Другие жители столичного «дома знаменитостей» подтверждают, что несколько публичных персон действительно проживают в доме на Никитском бульваре. Однако в числе пострадавших они вряд ли оказались, поскольку их квартиры находятся в незатронутой пожаром части здания.

— Хорошо они себя чувствуют, это не в их зубце. Дом, как расческа (напоминает по форме — прим. ред.), второй зубец горел. Они не в нем живут, — сообщила жительница пострадавшего дома.

Впрочем, некоторый вред здоровью все-таки мог быть нанесен — соседка знаменитостей предполагает, что наглотаться дыма могли все жильцы. Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Москве на Никитском бульваре в ночь с 3 на 4 февраля загорелся жилой дом.