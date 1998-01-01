Пожар в доме знаменитостей на Никитском — первые кадры из сгоревшей квартиры

, 14:35 Эксклюзивное фото 124

В ночь на 4 февраля в центре Москвы загорелось жилое здание — огонь охватил тысячу квадратных метров, известно о семи погибших.

Фото: Пятый канал

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 18

В распоряжении Пятого канала оказались кадры из сгоревшей квартиры в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре. Напомним, в ночь на 4 февраля дом по адресу Никитский бульвар 12 загорелся, огонь охватил площадь тысячу квадратных метров. К данному моменту источники сообщают о семи погибших, причины возгорания устанавливаются.

Пятый канал

На фотографиях из пострадавшей квартиры видно — огонь не пощадил практически ничего. По предварительным данным, пожар начался на верхних этажах дома, а затем перекинулся ниже. В общей сложности дом горел четыре часа, 50 человек было эвакуировано.

Здание называют «домом знаменитостей» из-за того, что часть квартир в нем принадлежит известным людям. Среди них Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и дочь дирижера Юрия Башмета. Ранее сообщалось, что в доме на Никитском бульваре одной из квартир владеет художник Никас Сафронов, однако он опроверг эту информацию.

Пятый канал сообщал, что по факту возгорания дома знаменитостей возбуждено уголовное дело.

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 18
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