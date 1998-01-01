Суд признал законным арест сенатора Арашукова

Мосгорсуд признал законным арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и оставил сенатора под стражей по делу об участии в преступном сообществе и убийствах.
Сам Арашуков в зале суда своей вины не признал и пожаловался на условия содержания в СИЗО «Лефортово».
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Тем не менне, суд завяил, что права сенатора не были нарушены и не нашел оснований для отмены решения Басмиманного суда, который арестовал его на два месяца — до 30 марта 2019 года.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале Совета Федерации. Его подозревают в причастности к громким убийства в республике и организации преступного сообщества.