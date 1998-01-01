Суд признал законным арест сенатора Арашукова

Мосгорсуд признал законным арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и оставил сенатора под стражей по делу об участии в преступном сообществе и убийствах.

Сам Арашуков в зале суда своей вины не признал и пожаловался на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

— Пять дней мне говорили, что это карантин, но больше похоже на карцер, никаких свиданий, передачек. После карантина я оказался в камере с осужденным на 18 лет по статье «Терроризм». Я, член Совета Федерации! Я три дня уже не сплю <…> Меня облили грязью. Это нечеловечно! — завил Арашуков суду

Тем не менне, суд завяил, что права сенатора не были нарушены и не нашел оснований для отмены решения Басмиманного суда, который арестовал его на два месяца — до 30 марта 2019 года.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале Совета Федерации. Его подозревают в причастности к громким убийства в республике и организации преступного сообщества.