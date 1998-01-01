Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о проверке сенаторов Совфеда

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила усовершенствовать проверку сенаторов после резонансного уголовного дела Рауфа Арашукова, передает ТАСС.
По словам спикера Совфеда, комитет по регламенту должен определить критерии этих проверок. К работе также будут привлечены депутаты Госдумы и представители регионов. При этом Матвиенко отметила «очень тонкую грань» в этом вопросе.
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Спикер СФ назвала ситуацию вокруг сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова «беспрецедентной» и «экстраординарной».
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7 февраля Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.