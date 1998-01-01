Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о проверке сенаторов Совфеда

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Спикер Совета Федерации назвала ситуацию вокруг Рауфа Арашукова «беспрецедентной».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 39

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила усовершенствовать проверку сенаторов после резонансного уголовного дела Рауфа Арашукова, передает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, комитет по регламенту должен определить критерии этих проверок. К работе также будут привлечены депутаты Госдумы и представители регионов. При этом Матвиенко отметила «очень тонкую грань» в этом вопросе.

 — Мы не можем вмешиваться в личную жизнь, не можем использовать те данные, которые запрещены, — сказала Матвиенко.

Спикер СФ назвала ситуацию вокруг сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова «беспрецедентной» и «экстраординарной».

— По сути, произошел сбой. На момент прихода в Совет Федерации к нему не было вопросов правоохранительных органов, а не исполнять решения региона нельзя, — пояснила она.

7 февраля Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

Тема:
Арест Арашукова 39
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