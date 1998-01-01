Мария Захарова высмеяла угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на угрозы помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее он пообещал, что те, кто строит заговоры против лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо, столкнутся с серьезными последствиями.

— Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия, — написал политик в Twitter.

Those who conspire with Maduro to destroy Venezuela’s democratic institutions will continue to face consequences. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 15 февраля 2019 г.

Мария Захарова прокомментировала заявление советника Дональда Трампа. На своей странице Facebook дипломат процитировала один из заголовков СМИ: «Болтон пригрозил „последствиями“ тем, кто будет „подрывать демократические институты Венесуэлы“». Политик задалась вопросом.

— Своим блокноту и ручке, что ли?

Таким образом Захарова намекнула на недавнюю историю с блокнотом Болтона. Напомним, на одной из пресс-конференций фотографы заметили любопытную заметку в блокноте помощника президента США по нацбезопасности. В ней значилось «пять тысяч солдат в Колумбию».

Ранее Пятый канал сообщал, что В МИД РФ назвали «неслыханным вмешательством» обращение США к военным Венесуэлы с призывом отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро.

23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности «переходного президента» до новых выборов. Его признали временным главой государства США, ряд стран Латинской Америки, а также некоторые европейские страны. Россия, Белоруссия, Иран, Турция Китай, Куба, Боливия, Никарагуа и Сальвадор поддерживают законно избранного действующего лидера Венесуэлы.