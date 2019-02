Отправляясь на Марс, не забудьте справиться о погоде

Днем минус 17, ночью минус 95 градусов Цельсия, ветер юго-западный до 17 метров в секунду, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Такой погода была погода на Марсе воскресным днем, 17 февраля. Теперь, собираясь на Красную планету, можно узнать о метеорологической обстановке за бортом космического аппарата онлайн — на сайте NASA.

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства обещает публиковать сводку ежедневно. Ее передает автоматическая межпланетная станция Mars InSight. Имеющиеся на ней датчики фиксируют показатели ежесекундно и раз в сутки отправляют измерения на Землю.

Ранее Пятый канал публиковал запись шума ветра на Марсе, сделанную межпланетной станцией Mars InSight.

NEWS ALERT: Listen to the #SoundsOfMars

Sensors in @NASAInSight’s seismometer and weather instrument recorded vibrations caused by Martian wind sweeping across the lander. It’s nearly all bass. Headphones or subwoofer recommended. https://t.co/lbFNTtvwm9 pic.twitter.com/73V29j3lBB