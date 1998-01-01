Отправляясь на Марс, не забудьте справиться о погоде

, 7:59 Фото 23

Ежедневную сводку данных о температуре, атмосферном давлении, силе и направлении ветра, полученных космическим аппаратом Mars InSight, теперь публикует NASA.

Фото: Mars.nasa.gov

Тема:
Погода 3622

Днем минус 17, ночью минус 95 градусов Цельсия, ветер юго-западный до 17 метров в секунду, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Такой погода была погода на Марсе воскресным днем, 17 февраля. Теперь, собираясь на Красную планету, можно узнать о метеорологической обстановке за бортом космического аппарата онлайн — на сайте NASA.

twitter @ NASA

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства обещает публиковать сводку ежедневно. Ее передает автоматическая межпланетная станция Mars InSight. Имеющиеся на ней датчики фиксируют показатели ежесекундно и раз в сутки отправляют измерения на Землю.

mars.nasa.gov

Ранее Пятый канал публиковал запись шума ветра на Марсе, сделанную межпланетной станцией Mars InSight.

Космический аппарат совершил посадку на поверхность Марса в ноябре 2018 года. Фактически это робот-геолог, который может перевернуть все представления земных ученых о Красной планете.

Тема:
Погода 3622
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