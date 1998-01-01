BMW сбил группу пешеходов в центре Петербурга — видео

, 1:27 Внимание: шокирующие кадры! 205

Два человека погибли, остальные госпитализированы.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге водитель BMW X6 сбил группу пешеходов в центре города, на Невском проспекте. Страшный инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля, в 00.29.

Как рассказала Пятому каналу свидетельница происшествия, которая проезжала по Невскому проспекту в такси, сначала был очень громкий звук, потом стало понятно, что произошла авария. Девушка отметила, что сразу после после наезда некоторые пешеходы пытались самостоятельно подняться, несколько человек лежали без движения.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали шесть человек. Двое из них погибли, остальные — госпитализированы.

В сети уже появились шокирующие кадры ЧП, произошедшего ночью на Невском проспекте. На видеозаписи видно, что у места происшествия дежурит машина скорой помощи. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах дела.

BMW сбил группу пешеходов в центре Петербурга — видео

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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