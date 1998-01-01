В сети появились кадры, на которых видно, как на мужчину, стоящего на крыльце бара, обрушивается снежная «лавина». Инцидент произошел в Казани.

Примечательно, что после схода «лавины» житель Казани так и остался стоять на месте, будто ничего не произошло. От ушибов его уберег козырек над крыльцом заведения.

По мнению пользователей, мужчина «родился в рубашке», потому что, спустись он лестницы, «снежная лавина» накрыла бы его с головой.

Ранее Пятый канал сообщал, как в Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома.