Фото: Несколько частных домов полыхают в дагестанском селе Тисси-Ахитли

Крупный пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли охватил не менее десяти частных домов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Возгорание произошло поздно вечером в пятницу, 1 марта. Что стало его причиной — пока неизвестно.

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Горят домовладения террасного типа, существует угроза распространения огня из-за плотной застройки. Местные жители в социальных сетях просят о помощи людей из соседних селений, поскольку пожарные расчеты не справляются со стихией. Тем временем в МЧС рассказали, что происходит эвакуация местных жителей из полыхающего населенного пункта, который находится в труднодоступной зоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН 🚀🚀🚀 (@ahi_sport_05) 1 Мар 2019 в 11:18 PST

По данным МЧС, общая площадь возгорания составляет 2,5 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Спустя час после начала пожара появилась информация о том, что горят уже 20 домов, шесть из них выгорели полностью. Пожар не утихает. С огнем пытаются справиться более 500 местных жителей.

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