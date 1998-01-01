В Ленобласти готовятся к весенним паводкам

В Ленинградской области началась подготовка к паводкоопасному периоду. За зиму 2018/2019 года в регионе выпало большое количество осадков, что может повлиять на уровень воды в водоемах.

— Мы уже сегодня обсуждаем перспективы снеготаянья, подробный анализ гидрометеорологических условий, складывающихся в бассейнах рек Ленинградской области, основных параметрах, влияющих на безопасное прохождение весеннего половодья, будет ли оно выше или в пределах среднемноголетних значений, будет дан в марте текущего года, — заявил начальника ГУ МЧС России по Ленобласти Евгений Мусиенко.

В ведомстве отмечают, что заторы могут образоваться в нижнем течении рек Сясь, Свирь, Паша и Оять. В результате под угрозой подтопления окажутся территории Волховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов, а на пике половодья еще и в Тихвинском и Тосненском районах. Об этом сообщает агентство Ivyborg.ru.

На случай чрезвычайных ситуаций предусмотрены подрывы льда. Для мониторинга обстановки на водоемах Ленинградской области организована сеть из 23 гидрологических постов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Русская река затопила город в Калифорнии.