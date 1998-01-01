Ольга Бузова едва не получила травму перед концертами в Сибири. Поп-звезда дурачилась со своим менеджером в салоне самолета перед вылетом в Тюмень. Когда бортпроводники просили отключить телефоны, Бузова записывала видео, соревнуясь, кто шире откроет рот.

Певица так старалась, что едва не покалечилась — у нее свело челюсть. К счастью для поклонников Ольги, вскоре боль отступила. Пользователи оценили развлекательный контент от Бузовой.

— Хаха, вы сделали мое утро, — написала одна из подписчиц.

Многие же, напротив, выразили недовольство несерьезным поведением звезды

— Больные люди, искренне вас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота, — гласит комментарий.

Ранее Пятый канал рассказывал о сценическом наряде Бузовой, который в пух и прах раскритиковали в сети.