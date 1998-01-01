У Бузовой свело челюсть перед сибирским туром — видео

, 12:51 Видео 42

Звезда пыталась развлечь подписчиков перед вылетом в Тюмень.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 389

Ольга Бузова едва не получила травму перед концертами в Сибири. Поп-звезда дурачилась со своим менеджером в салоне самолета перед вылетом в Тюмень. Когда бортпроводники просили отключить телефоны, Бузова записывала видео, соревнуясь, кто шире откроет рот.

Певица так старалась, что едва не покалечилась — у нее свело челюсть. К счастью для поклонников Ольги, вскоре боль отступила. Пользователи оценили развлекательный контент от Бузовой.

— Хаха, вы сделали мое утро, — написала одна из подписчиц.

Многие же, напротив, выразили недовольство несерьезным поведением звезды

— Больные люди, искренне вас жаль, прозябаете, ни смысла жизни в глазах, одна пустота, — гласит комментарий.

Ранее Пятый канал рассказывал о сценическом наряде Бузовой, который в пух и прах раскритиковали в сети.

Тема:
Ольга Бузова 389
6 мар
«Маньячелло»: Бузова о своих эротических фантазиях с участием звезды «Дома-2»
28 февр
Ольга Бузова осталась без букета невесты на свадьбе Доминика Джокера
26 февр
Видео: кто такой блогер Басков и почему Бузова приняла его помолвочное кольцо?
25 февр
«Что у тебя между ног висит?»: Наряд Ольги Бузовой шокировал поклонников
23 февр
Видео: Бузова устроила сюрприз «Авангарду», а «Авангард» — Бузовой
22 февр
Ноги Бузовой вызвали восхищение Александра Васильева
22 февр
Басков решил жениться на Бузовой и сделал предложение на концерте в Сыктывкаре
21 февр
«Москитная сетка»: Влад Кадони раскритиковал наряд Ольги Бузовой
20 февр
«Что со мной?»: Ольга Бузова утратила работоспособность — фото
19 февр
«Сошла с ума от одиночества»: Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:03
Вклады на жилье в ипотеку предложили создать в России
12:59
В Москве задержана дама, «заказавшая» знакомого
12:51
У Бузовой свело челюсть перед сибирским туром — видео
12:45
В Самаре испытали новые двигатели для «Союзов»
12:34
Видео: якутские зоозащитники объявили «войну» депутатам
12:23
В ООН обратились с просьбой ликвидировать лагерь «Рукбан» на границе с Иорданией
12:07
Отбор управленцев в кадровый резерв республики начался в Коми
12:01
Настоящие машинки будут потом: Мария Погребняк поделилась секретом воспитания детей
11:55
Дума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов
11:44
Число отравившихся в детском саду в Дагестане увеличилось до 24-х
11:32
Один человек погиб в результате ДТП в Московской области — кадры с места
11:21
Танк Т-14 «Армата» оборудовали санузлом
11:01
«Перефотошопила!» — Ольга Орлова перепугала подписчиков новым фото
10:58
Google посвятил дудл Ладыженской. Чем она знаменита?
10:44
Самый жаркий февраль в истории Пятого канала
10:31
Сергей Лазарев с ностальгией вспомнил дебютный альбом группы Smash
10:20
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Юлии Суходоловой
10:01
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Чукотке
9:55
Китайское судно протаранило и потопило вьетнамскую рыболовецкую лодку
9:42
В Греции освободили российского бизнесмена Калинина

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

6 марта

«Тоскливо и глянцево»: Алена Апина назвала Ольгу Бузову скучной

«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта
21 марта — годовщина возвращения Крыма в состав России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама