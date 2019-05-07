Бузова призналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода

59 051

Певица исповедалась бывшей коллеге по «Дому-2» в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 451

Ольга Бузова призналась, что после ее болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым два с лишним года назад в ее спальне побывал только один мужчина. Подробностями своей личной жизни певица поделилась в эмоциональной исповеди бывшей коллеге по «Дому-2» в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной», — цитируют Бузову «Дни.ру».

По словам Ольги, она так переживала разрыв, что полгода не решалась поделиться своим несчастьем с подписчиками в Instagram. Бузова рассказала, что, влюбившись в Тарасова, соглашалась на все его требования — муж не давал ей денег, а она отказывалась от заработков на корпоративах, чуть не ушла из проекта «Дом-2» и в конце концов подписала брачный контракт, из-за которого после развода осталась ни с чем.

Гороскоп на 26 апреля: Тельцы, расправьте крылья!

Бывший супруг выгнал ее из дома и заставил вернуть подарки, в том числе новенький автомобиль Mercedes. Певица сказала, что может оспорить брачный контракт и отсудить имущество, но делать этого не будет, не хочет мстить Тарасову.

Собчак решила устроить личную жизнью Бузовой и предложила ей поиграть в игру с карточками, которую она предлагает гостям своего шоу. Ольга должна была выбрать одну из восьми карточек с лучшими холостяками страны. В конце концов певица согласилась пойти на свидание с футболистом сборной России Федором Смоловым, несмотря на то, что, как отмечает Teleprogramma.pro, у него уже есть девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Бузову заподозрили в романе с хоккеистом из омского «Авангарда».

Тема:
Ольга Бузова 451
7 мая
Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион
5 мая
«Оля, прикрой попу!»: Бузова вышла в свет в прозрачном платье
4 мая
Уууу-тацтац! Бузова заворожила Киркорова эротическим танцем под его песню
4 мая
«На Лепса похожа»: Подписчики сравнили Бузову в бикини с певцом
30 апр
«Смотреть стыдно»: Фотосессия Бузовой и Киркорова ошарашила юзеров
29 апр
Медведь на ухо наступил: Бузова о своем «идеальном слушателе» — видео
28 апр
Как звезды российского шоу-бизнеса встретили Пасху — видео
27 апр
«Не трясись»: Собчак дерзко ответила Славе за оскорбление Бузовой
27 апр
«Дно — это ты!» Волочкова ополчилась на Собчак после интервью с Бузовой — видео
27 апр
«Не стоит наших эмоций» — Кожевникова резко ответила на вопрос о Собчак

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:57
Экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника — фото
17:40
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
17:29
Глава столичного ЖКХ Гасангаджиев отправлен в отставку
17:22
«Самый крупный некрополь в Москве»: Разин накануне Радоницы посетил могилу сына
17:16
Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада
17:10
«Мечтай со мной»: волонтеры помогли исполниться желанию десятилетнего мальчика
17:03
К 2021 году «Промсвязьбанк» сможет кредитовать до 70% предприятий ОПК
16:50
Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из-за сложного перелома
16:45
Ведущая MTV погибла в Дагестане, став жертвой двух ДТП подряд
16:40
Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании — кадры с места
16:36
Пилот сбитого ЛНА под Триполи истребителя захвачен в плен
16:30
«Поднимите пятую точку»: чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях
16:23
В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы
16:14
В Пермском крае полыхает здание завода — видео с места
16:03
«Я помню. Я горжусь»: история старшего сержанта Андрея Фадеева
15:55
«Горячо»: Эмили Ратаковски вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове
15:48
Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион
15:44
Опубликовано новое видео спасения пассажиров Superjet 100 в «Шереметьево»
15:35
У уличных торговцев в Петербурге начали изымать товар
15:33
Стало известно, как Путин проведет остаток майских праздников

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама