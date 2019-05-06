Следственный комитет заявил о гибели 41 человека на борту Superjet-100

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования причин авиакатастрофы, которая произошла после приземления самолета Superjet-100 на взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в воскресенье, 5 мая.

Как рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, погиб 41 человек, среди них один член экипажа. По предварительным данным, работник авиакомпании до последнего помогал пассажирам загоревшегося самолета выбраться из лайнера. Известно, что остальные четверо членов экипажа выжили.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры аварийной посадки Superjet-100 и видео изнутри горящего самолета.