Погибший бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев перед гибелью проработал в компании всего год и один месяц. Молодому человеку в апреле исполнился 21 год.

Его мать Юлия Карева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила, что Максим мечтал стать летчиком, однако не прошел отбор в военное училище.

«Он всегда мечтал быть летчиком, пилотом. С пятого класса мечтал…»

Потом была служба в российской армии, после чего Максим поступил на учебу в Санкт-Петербург и начал работать бортпроводником в «Аэрофлоте».

«Он проработал бортпроводником всего один год и один месяц. Опыта большого у него не было...»

По словам женщины, она узнала об аварийной посадке рейса SU1492 в Москве вечером 5 мая от мужа, а трагическую гибель сына им подтвердили через несколько часов.

«К утру мы только узнали, что он погиб...»

Юлия отметила, что сын поддерживал ее в борьбе с недугом – у женщины онкологическое заболевание. Она также вспомнила случай, когда ее 15-летний сын спас тонущего мужчину в Крыму.

Опубликованы переговоры командира Superjet 100 с диспетчерами «Шереметьево»

Максим Моисеев погиб в пожаре, который возник при аварийной посадке Superjet 100 в «Шереметьево» 5 мая. Молодой человек до последнего пытался спасти людей. Компания «Аэрофлот» выплатит его семье пять миллионов рублей. Кроме того, с мая 2019 года и до совершеннолетия младшего брата Максима его родные будут получать среднемесячную заработную плату. Выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших пассажиров рейса SU1492 начались 7 мая. Также в Минтрансе предложили представить Максима Моисеева к награде посмертно.