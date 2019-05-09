«Поклон за свободу»: Звезды выразили благодарность героям Великой Отечественной

День Победы — значимое событие не только в жизни всей страны, но и в судьбе каждого отдельного человека. День радости и скорби, день страшных воспоминаний и сердечных поздравлений, день, когда вся страна со слезами на глазах вспоминает подвиги погибших предков и гордится ими. 9 мая родственники героев Великой Отечественной войны воздают дань памяти защитникам Родины, которые боролись за свободу и мирное небо над головой.

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Люди со всех уголков России благодарят предков за Победу. Социальные сети наполняются словами признательности за подвиги перед Отечеством, пользователи делятся личными историями и рассказывают про вклад собственной семьи в судьбе Родины.

9 мая своих родственников вспоминают и многие звезды российского шоу-бизнеса. Instagram-аккаунты знаменитостей заполняют трогательные посты с животрепещущими историями и теплыми поздравлениями.

Так, актриса и певица Анна Семенович рассказала своим подписчикам о своей бабушке, которая уже в 12 лет помогала медсестрам спасать раненых.

«Она мне часто рассказывала, как голодно им жилось, как их обстреливали с братьями и сестрами, и они прятались в высокой траве по несколько дней без еды и воды. Она рассказывала много историй про военное время и все время со слезами на глазах», — поделилась на глазах.

Она призналась, что до сих пор не может представить, как это: жить в вечном страхе за свою жизнь и жизнь своих близких. По словам артистки, подвиги предков позволили забыть о том, что такое «война», и это заслуживает огромной благодарности.

«Низкий вам поклон за свободу, мы все вам очень благодарны! Уважаю вас каждой клеточкой своего сердца», — заключила Семенович.

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Другая российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала историю Зои Кругловой, молодой разведчицы, расстрелянной немецкими войсками в возрасте 20 лет. Звезда отметила, что боль от всех ужасов войны навсегда останется в памяти с каждым, кто с ней столкнулся. Она поблагодарила героев сражений за огромный вклад, который они внесли в судьбу Родины и выразила надежду на то, что все беды впредь будут обходить людей стороной, а «любовь исцелит израненные сердца».

«Это нельзя забыть! Целая эпоха людей, искалеченных войной!» — поделилась мыслями Чехова.

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Известный шоумен Максим Галкин в День Победы рассказал о героической судьбе своего деда и поздравил своих подписчиков с Великим праздником.

«Мой дед Григорий Робертович Прагин прошел всю войну. Воевал с первого дня войны, 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошел Сталинградскую Битву, освобождал Югославию», — написал ведущий.

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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков 9 мая выразил признательность своим дедам, сражавшимся за свободу Отечества.

«Хайбулин Наиль Набиевич и Жуков Михаил Иванович! Люблю! Горжусь! Помню! Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение Вам, ваши фронтовые истории, ордена и медали! Подвиг ваш, навечно останется в наших сердцах!» — написал исполнитель.

Парад в честь 74-й годовщины Победы проходит в самом сердце России — LIVE

Актриса Юлия Высоцкая на своей странице Instagram поблагодарила предков за спокойную жизнь, которая стала результатом борьбы миллиона людей, доблестно прошедших все испытания.

«Мои любимые бабуля Мелихова Полина Александровна и дед Мелихов Николай Егорович прошли всю войну. 9 Мая — это наш праздник. С Днем Победы!» — написала звезда.

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Артистка Любовь Толкалина разместила на своей странице Instagram стихотворение, посвященное событиям прошлых лет, и сопроводила его фотографиями близких, ставших участниками кровопролитных сражений.

«Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда», — процитировала строчки Константина Симонова кинозвезда.

Певица Жасмин опубликовала в микроблоге трогательный видеоролик, на котором ее сын читает патриотическое стихотворение и поздравляет всех с Великим днем — Днем Победы.

А Мария Шукшина выложила на своей странице фотографию со съемок очередного фильма, на которой в числе других коллег запечатлена в военной форме. Под снимком актриса поздравила всю Россию с праздником, отметив, что подвиги предков стали поводом для гордости всех последующих поколений.

«Спасибо тебе, моя благословенная, моя многострадальная Родина! Благодарю твоих сыновей и дочерей за эту Победу! Горжусь тем, что я — Русская. Во мне Ваш дух, Ваша кровь и Ваша сила!» — написала артистка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.