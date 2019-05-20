К цели через боль! Бузова шокировала фолловеров сбитыми в кровь коленями — видео

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Поклонницы певицы в шоке, ведь совсем недавно Ольга делилась с ними публикациями, в которых рассказывала, как тщательно следит за своим здоровьем.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 463

Экс-участница «Дома-2» певица и телеведущая Ольга Бузова огорошила своих фолловеров новой публикацией. На фото, которое она выложила в Instagram, Ольга запечатлена со страшными кровоподтеками на коленях.

По словам Бузовой, это результат ее трудного пути к новой цели.

Instagram @buzova86

Какая она — ее новая цель, Ольга не рассказала, но призналась, что путь к успеху всегда сопряжен с тяжелой работой, упорством, а иногда и болью.

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Подписчики немедленно отреагировали на публикацию и буквально завалили Ольгу словами сочувствия и просьбами быть аккуратнее и беречь себя.

Фотография с травмой коленей очень удивила подписчиков Бузовой. Ведь в последнее время певица много рассказывала о том, как она следит за своим здоровьем, очищает кровь и занимается скандинавской ходьбой.

Надо сказать, что это не первое шок-фото, вызвавшее беспокойство поклонников Бузовой. Ранее фанаты заподозрили, что еще немного и Ольге грозит анорексия.

Тема:
Ольга Бузова 463
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