Экс-участница «Дома-2» певица и телеведущая Ольга Бузова огорошила своих фолловеров новой публикацией. На фото, которое она выложила в Instagram, Ольга запечатлена со страшными кровоподтеками на коленях.

По словам Бузовой, это результат ее трудного пути к новой цели.

Instagram @buzova86

Какая она — ее новая цель, Ольга не рассказала, но призналась, что путь к успеху всегда сопряжен с тяжелой работой, упорством, а иногда и болью.

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Подписчики немедленно отреагировали на публикацию и буквально завалили Ольгу словами сочувствия и просьбами быть аккуратнее и беречь себя.

Фотография с травмой коленей очень удивила подписчиков Бузовой. Ведь в последнее время певица много рассказывала о том, как она следит за своим здоровьем, очищает кровь и занимается скандинавской ходьбой.

Надо сказать, что это не первое шок-фото, вызвавшее беспокойство поклонников Бузовой. Ранее фанаты заподозрили, что еще немного и Ольге грозит анорексия.