Задача на умножение: школьникам в России не хватает мест в классах

На этой неделе во всех российских школах прозвенел последний звонок. Дети ушли на каникулы и, казалось, что родители могут вздохнуть свободно. Но не тут-то было… В учебных заведениях складывается серьезная проблема. Нашим школьникам, особенно самым маленьким, зачастую не хватает мест.

Во многих городах 35-40 учеников в классе уже в порядке вещей. И это при норме в 20-25 человек. Чтобы как-то выкрутиться, некоторые школы переходят на две, даже три смены. Но и это не спасает. А ведь из-за переполненных классов страдает качество обучения, у детей ухудшается здоровье, развиваются хронические заболевания. Насколько серьезная ситуация сложилась сейчас? И что ждет школьников в новом учебном году разбиралась Екатерина Иванова.

«В нашей школе учится 1630 учащихся. Средняя наполняемость классов около 30 человек», — рассказывает директор одной из российских школ Марина Хилова.

Свой экзамен школа номер 103 с треском провалила. Местный Роспотребнадзор поставил двойку. Нарушены все санитарно-эпидемиологические правила. Тесно. Душно. Небезопасно. В общем, детки в клетке.

«По тем нормам, которые существовали в то время, наполняемость класса была и 36, и 40 человек. Но санитарные нормы за это время изменились. Они, конечно, изменились в пользу ученика», — поясняет Хилова.

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Теперь каждому ребенку положено два с половиной квадратных метра учебного пространства. То есть, в этой школе идеальный класс — это 22 человека. Нереально, вздыхает директор. Детей все больше. В этом году уже первый «З» набирают.

«Суд принял решение об обязании образовательной организации устранить нарушения путем пересмотра организации учебного процесса и обязании администрации принять необходимые меры, направленные на создание новых ученических мест», — говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алла Агапова.

Но ведь школа не резиновая. Когда над учреждением нависла реальная угроза расформирования, вмешалось министерство образования.

«Мы подключились на этапе судебного рассмотрения, потому что учредителем образовательной организации, конечно, является муниципалитет, но министерство образования является гарантом соблюдения прав на образование», — заявил министр образования науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Спасать любимую школу бросились и родители. Начали в срочном порядке собирать подписи в защиту директора. Всего больше тысячи автографов.

«Несправедливо, конечно. За что? Она борется за наших детей еще и штраф», — поясняет Юлия Горбатова.

Ситуация, и в самом деле, неоднозначная. Школу в итоге отстояли. Но с оговоркой — придется построить еще одну. В Воронеже дело до суда не дошло. Но местной школе тоже изрядно досталось. На переполненные классы обратил внимание Общероссийский Народный фронт. Выяснилось, — в микрорайоне «Тепличный», дети учатся отнюдь не в тепличных условиях. В школе, которая рассчитана всего на 900 учеников, занимаются сразу полторы тысячи.

«Уже с начала 2019 года активно ведется строительство новой части, корпуса, где будет планово предусмотрено более 400 мест», — рассказывает первый спикер-руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.

Новые школы строят во всех регионах, но мест все равно не хватает. Рассчитывать количество учеников в классах надо было еще семь лет назад, когда в стране выросла рождаемость. А пока учителям приходится надеется только на себя. Педагоги проявляют недюжинные способности дизайнеров интерьера, ведь задействовать надо каждый школьный метр. В кабинетах труда сдают зачеты по физкультуре, в коридорах возводят стены из гипсокартона, какая-никакая, а перегородка, личным пространством жертвуют даже завучи и директора школ, их кабинеты также перестраивают под классы. А где-то просто учатся в три смены.

«Дать возможность учиться людям или отогнать их от ворот. Это очень двойственная, сложная ситуация за которую могут и покарать директора», — объясняет заслуженный учитель Александр Снегуров.

Вот и родителям учеников третьего «Б» директор в свое время отказать не смогла. Они очень хотели, чтобы их дети учились именно в этой школе. Первая смена. Сильные педагоги. Технический уклон. Что же касается стесненных условий — готовы потерпеть.

«Желающих оказалось очень много. По состоянию на 1 сентября теперь уже позапрошлого года у нас было набрано 38 человек», — говорит Александра Ерофеева.

Кстати, в школе по-соседству места есть. Но по качеству обучения это учебное заведение далеко не в первых рядах. Да, так тоже бывает.

Шесть лет назад в просторной петербургской гимназии располагался детский сад. Просто учеников было слишком мало, первый этаж пустовал. Тогда классы переделали под группы, а соседнее крыло отдали под ясли. Новую жизнь в школу вдохнул приход нового руководителя. В данный момент здесь около 1000 учащихся, а шесть лет назад здесь обучалось всего 150 детей.

Этой осенью школа идет на рекорд. Сразу девять первых классов.

«Если это школа новой постройки, нового формата, то площади и кабинеты позволяют действительно поставить не 15 классических парт, а зачастую и 17 и 18, и дети будут комфортно себя чувствовать», — объясняет начальник отдела общего образования комитета по образованию Анна Грубская.

Вот так выглядит школа, которая соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Самый большой класс — 80 квадратных метров. Ученики разделены на группы.

«Мы можем открыть дополнительные аудитории, перевести детей на учебный процесс в такую, как мы сейчас находимся аудиторию, выйти в коридор обучаться, у нас есть такое понятие сегодня, как и стены тоже учат», — рассказывает директор школы Ирина Байкова.

В целом же по стране, мест за партами катастрофически не хватает. Для сравнения, в 2015-м — в первый класс пошли один миллион 650 тысяч малышей. В 2018-м уже один миллион 800. Школы просто не успевают строить.

Зато жилые кварталы, растут, как грибы. Напрочь позабыли коммерсанты и о нормативах при проектировании жилых комплексов. Так на 1000 городских жителей в школах положено от 120 до 180 мест. Все зависит от особенностей региона и конкретного проекта здания. В Нижнем Новгороде, например, обещанная новая школа расчитана на полторы тысячи учащихся. Но появится она еще не скоро. Надо разработать проект, найти деньги, застройщика и, наконец, построить — на это уйдет ни один год. За это время количество учеников в классах будет только увеличиваться. А, значит, снова придется нарушать закон.