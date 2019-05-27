МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

Дипломаты Незалежной составили для российских коллег ноту в надежде на освобождение украинских моряков, нарушивших в ноябре прошлого года госграницу РФ в Керченском проливе. По словам замглавы украинского МИД Елены Зеркаль, Киев также призовет другие страны потребовать от Москвы выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из «Лефортово», — приводит ее слова RT.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных, при этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

Решение трибунала было оглашено спустя ровно семь месяцев после того, как в Керченском проливе три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ и отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, и судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд.