МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

, 23:09 Видео 18

Незалежная также намерена подговорить другие страны повлиять на Россию в этом вопросе.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 231

Дипломаты Незалежной составили для российских коллег ноту в надежде на освобождение украинских моряков, нарушивших в ноябре прошлого года госграницу РФ в Керченском проливе. По словам замглавы украинского МИД Елены Зеркаль, Киев также призовет другие страны потребовать от Москвы выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из «Лефортово», — приводит ее слова RT.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных, при этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

Решение трибунала было оглашено спустя ровно семь месяцев после того, как в Керченском проливе три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ и отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, и судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 231
27 мая
Песков прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
26 мая
Решение гамбургского трибунала по украинским морякам не повлияет на интересы РФ
26 мая
В НАТО призвали Россию вернуть Украине моряков и военные корабли
25 мая
Зеленский отозвался на решение Морского трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
25 мая
Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
25 мая
Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе
10 мая
В МИД Украины прокомментировали отсутствие РФ на заседании трибунала по морякам
24 апр
МИД Украины поразила «смена тона» РФ по делу о задержанных моряках
23 апр
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
16 апр
В МИД РФ обвинили Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

23:09
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
22:41
Задержаны трое подозреваемых во взрыве в центре Лиона
22:28
Александра Никифорова выйдет замуж, если ее свекровь будет как Нина Усатова
22:16
Израиль нанес ракетный удар по деревне в Кунейтре — сирийское ТВ
21:54
Проверено временем: в России предложили возродить прием стеклотары
21:41
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фото младшего сына
21:29
Задержаны двое подозреваемых по делу об утонувшей Audi волейболиста «Зенита»
21:15
Создатели мобильных игр примут участие в турнире с призовым фондом в размере 1,4 миллиона рублей
20:58
«Куда уходит детство?»: Дочка Пугачевой и Галкина ответила на извечный вопрос
20:44
В Курской области заложили Первый камень мемориальной часовни в память о павших в ходе Курской битвы
20:30
Беглов наградил Фрейндлих и Басилашвили премиями от правительства Петербурга
20:18
В Набережных Челнах открыли высокотехнологичный завод каркасов кабин КАМАЗа и Daimler Mercedes-Benz
20:01
Серфер попал под «Метеор» в акватории Финского залива — видео
19:48
28 мая — День пограничника в России
19:45
«Вам не стыдно?» — соратнику общества «Мемориал» инкриминировали шесть случаев педофилии
19:30
Стала известна реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала
19:12
Из окна Дома Довлатова в Петербурге выпала женщина
19:07
Сын экс-сенатора Галлямова арестован на 2 месяца за наезд на сотрудника ГИБДД
18:58
«Кукла резиновая» — Ани Лорак в латексном платье вызвала неоднозначную реакцию
18:44
Политический кризис в Австрии закончился вотумом недоверия правительству Курца

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама