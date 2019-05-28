В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве спадет майская жара

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По прогнозу Дмитрия Киктева, во второй половине недели в столице пройдут дожди и станет немного прохладнее.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

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Погода 3784

Глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктев на специальном брифинге заявил, что майская жара в Москве немного спадет к концу недели, а пик жаркой погоды придется на среду и четверг.

«Во вторник без осадков, плюс 27…29. В среду также без осадков, ночью ветрено и плюс 16…18, днем аномальные плюс 29…31. В четверг также без осадков, ночью до плюс 19, днем местами пройдет дождь с грозой, температура — до плюс 30», — заявил Киктев.

В пятницу и на выходных температура в столице немного спадет — до 26 градусов, местами возможны осадки с порывистым ветром.

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Глава Гидрометцентра также прокомментировал торнадо, смерчи и шквалы, которые предсказали после аномальной жары в столичном регионе. Синоптик отметил, что подобные атмосферные явления редко происходят в России, а для их возникновения нужна устойчивая жаркая погода — десять и более дней.

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