Полуголую фанатку, прервавшую финал Лиги чемпионов, никак не наказали

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Американская модель Кинси Волански рассказала, что полицейские были с ней вежливы и смеялись над ее выходкой.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Лига чемпионов УЕФА 7

Американская модель и актриса Кинси Волански, которая в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» полуголая выбежала на поле, рассказала, что ее никак не наказали. По словам фанатки, полицейские вели себя предельно вежливо и даже смеялись над ее выходкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили», — сказала Кинси Волански.

Кинси Волански добавила, что речи о запрете посещения подобных соревнований также не шло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аккаунт в Instagram полуголой блондинки, прервавшей финал ЛЧ, заблокирован.

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