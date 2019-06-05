Видео: На российские регионы обрушилась непогода

Сразу несколько российских регионов оказались во власти стихии. На Ямале сегодня выпал снег. Водители уже давно сменили шины на летние, поэтому к капризам погоды оказались не готовы. В Салехарде зарегистрировано десятки аварий.

Подсчитывают ущерб и автолюбители Урала. На их машины упали деревья. На Екатеринбург и Ижевск обрушился ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Оборваны линии электропередачи, несколько жилых домов остались без света. А в Курганской области буря срывала крыши с домов и валила заборы. Лишь чудом никто не пострадал.

На Северную Осетию обрушился мощный ливень с градом. Владикавказ ушел под воду буквально за час. Подтоплены дворы и подвалы жилых домов. От разгула стихии страдает и Крым. Там без света остались 20 тысяч жителей. Объявлено штормовое предупреждение.

А в Москве и Петербурге установилась по-настоящему летняя погода. Столбик термометра сегодня, 5 июня, подойдет к 30-градусной отметке, и жара продержится как минимум до выходных. В МЧС предупредили о риске возникновения лесных пожаров и рекомендовали жителям мегаполисов не разводить костров на отдыхе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наводнения накрыли сразу несколько европейских стран.