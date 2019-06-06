«Огненный змий в бутылке»: Путин об угрозе глобального конфликта

Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) 6 июня встретился с главами ведущих мировых информационных агентств.

Глава государства заявил, что его тревожит угроза глобального конфликта. По его словам, после создания ядерного оружия человечество живет в состоянии «относительного покоя» за исключением региональных конфликтов.

«Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — сказал Владимир Путин.

Тревогу российского лидера вызывают шаги США — это и выход из договора о ПРО, и намерение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также других инструментов, ограничивающих гонку вооружений.

Владимир Путин отметил, что ключ к глобальной безопасности — в совместной работе с участием всех стран, обладающих ядерным оружием, а не только членов «ядерного клуба»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой сессии ПМЭФ-2019.