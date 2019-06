Владимир Путин уже с первой своей рабочей встречи в Константиновском дворце поднял планку еще выше и предложил начать обсуждение на высшем уровне проблемы безопасности всего мира. К диалогу он пригласил все страны обладающие ядерным оружием. Сейчас, по мнению российского лидера, идет разбалансировка системы сдержек и противовесов, которая складывалась десятилетиями.

Берег Финского залива, живописная Стрельна, Константиновский дворец. Здесь, по традиции, в первый день форума Владимир Путин встречается с главами иностранных делегаций и руководителями международных информационных агентств. Еще один важный пункт в расписании — рабочий обед с крупнейшими зарубежными инвесторами.

Владимир Путин заходит в зал и жмет руки журналистам за большим круглым столом. Напротив каждого гостя — горячий чай. В блюдцах — черника и малина. Свежие ягоды в такой день –лучшее лекарство от жары. В Петербурге, что нехарактерно, больше 30 градусов. Видимо, из-за этого гости не сразу включаются в разговор.

«Не работает? Spanish? It's a good language. Do you like it or not?», — включается в разговор с иностранными гостям президент.

Петербургский форум — экономический. Но разговор не ограничивается финансами. Первый вопрос: почему мир не становится безопаснее? Западные газеты пестрят заголовками о новой Холодной войне.

«Если мы посмотрим на стены, на фрески — кругом война. История человечества полна историей конфликтов. Лучше до конфликтов не доводить. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змея. Если мы выпустим его из бутылки — это же может привести к глобальной катастрофе», — высказался Владимир Путин.

Ответственность и на самих журналистах — напомнил президент.

«Наши американские партнеры взяли и вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. И чего, уважаемые дамы и господа? Хочу обратиться к вам: кто-то из вас активно протестовал? Выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере безопасности. И очень серьезный шаг. Теперь говорим о прекращении, по сути, в одностороннем порядке участия наших партнеров американских в Договоре об ограничении и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Румынии поставили. В Польше сейчас поставят», — сказал президент.

В западной прессе — уже привыкли работать по шаблону. Редактора агентства Bloomberg представили как поклонницу боевых искусств. В частности, бокса.

«Вы меня запугиваете с самого начала», — шутит президент в ответ на необычное представление редактора.

Последовал вопрос о якобы военном присутствии России в Венесуэле.

«Каждый должен заниматься своим делом, я боксом никогда не занимался. Но на татами — пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю. Мы вообще против вмешательства во внутренние политические дела других стран. Пример Ливии и Ирака — лучшее тому подтверждение. Специальном мы ничего там не создаем, никаких опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда. Но мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере военно-технического сотрудничества», — ответил Путин.

Журналистов интересовала и другая сфера — энергетическая. Будет ли Москва заключать новую сделку с ОПЕК по стабилизации цен на нефть. Президент сразу обозначил позицию — Россия не заинтересована в завышенной стоимости черного золота.

«По поводу наших отношений с ОПЕК. Мы и дальше будем продолжать эти отношения. Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества. И решения будут консолидированными», — пояснил Путин.

Россия открыта для сотрудничества со всеми странами. Что интересно, несмотря на санкционное давление, и Европа, и США — не только не перестали торговать с Москвой, а наоборот.

«Несмотря на то что президент Трамп побил все рекорды по введению различных ограничений в отношении России, на пять миллиардов товарооборот при нем между Россией и США вырос. Растет товарооборот с европейскими странами. Мы стараемся их слышать, слушать, и соответствующим образом реагировать по поводу изменениях условий их работы здесь. На этом ы тоже очень рассчитываем, что потенциальные партнеры будут продолжать здесь активно работать», — сказал Путин

Экономическую тему продолжил глава китайского агентства Синьхуа. Сегодня Поднебесная — стратегический партнер России. Товарооборот между нашими странами превысил 108 миллиардов долларов. Россия преодолела сложности в экономике. Что дальше?

«Мы приняли решение о реализации национальных проектов по ключевым направлениям развития. Главная цель — диверсификация экономики. По данным Doing Buisness, мирового банка, Россия занимала 120 место по условиям ведения бизнеса, а сейчас, по-моему 31-е уже», — поясняет президент.

Общение с журналистами продолжалось незапланированно долго: вместо отведенного часа — ровно сто минут. А после —президент отправился на встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым. Ключевая тема — энергетика. Москва — единственный поставщик газа в эту страну. Сейчас София открыто заявляет: ей интересен проект «Турецкий поток». Болгария хочет провести свою ветку — чтобы стать транзитером для Европы.

«Болгария продолжает модернизировать газотранспортную систему с планами создания газораспределительного центра, газовой биржи. Это дает новые возможности, дополнительные возможности поставок российского газа в Болгарию, в Центральную Европу», — заявил Радев.

Энергетические вопросы интересуют и Братиславу. Накануне в Москве было подписано соглашение о продлении поставок нашего ядерного топлива до 2026 года. Сегодня Петр Пеллигрини в Петербурге. Днем возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом Пеллигрини рассказал Владимиру Путину.

«Мы помним совместную борьбу против фашизма. Словаки не переписывают историю. Очень уважаем и не ставим под сомнение роль красной армии при освобождении территории нашей страны», — высказался премьер-министр Словакии.

Петр Пеллигрини пригласил Владимира Путина в Словакию. В августе там будут праздновать 75 лет словацкого восстания против вермахта.

