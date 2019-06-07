Эдуард Райкин: Наша задача помочь китайским брендам выйти на российский рынок

, 13:26 Интервью 14

Генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин в рамках ПМЭФ-2019 рассказал о продвижении китайских товаров на российский рынок.

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Генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Эдуард Райкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал о продвижении китайских товаров на российский рынок. По его словам, для того, чтобы россияне узнали о брендах из Поднебесной, необходимо использовать ряд эффективных возможностей, в том числе и представленных НРА.

«Наша задача сделать так, чтобы продвижение товаров китайских брендов на российском рынке с помощью наших возможностей, возможностей национального рекламного агентства, возможностей наших телеканалов, возможностей наших холдингов, которые мы представляем, помогли китайским брендам выйти на рынок и, собственно говоря, о них узнали бы россияне. Надеюсь, что это будет эффективно», — заявил Эдуард Райкин в ходе беседы с МИЦ «Известия».

Эдуард Райкин подчеркнул, что основная идея заключается не в том, чтобы убедить китайцев, что Россия — это та страна, где можно чувствовать себя безопасно. Необходимо менять сложившееся отношение. Задача в том, чтобы предоставить им все возможности для продвижения продукции.

Гендиректор НРА добавил, что на сегодняшний день доля рекламы китайских товаров пока еще незначительная, но при этом постоянно растет. Эдуард Райкин полагает, что и в дальнейшем эта тенденция сохранится, так как на рынке уже представлено большое количество продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники ПМЭФ-2019 наслаждаются культурной программой. Земфира, «Любэ», классическая музыка и активный отдых — все развлечения доступны гостям форума.

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