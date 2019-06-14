Младшего сына экс-хоккеиста сборной РФ Соколова задержали по делу об убийстве матери

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15-летний подросток дал подробные показания, в которых уверяет, что убийца матери не он, а его старший брат.

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Фото, видео: globallookpress.com, СК РФ

Следственный комитет задержал 15-летего сына экс-хоккеиста «СКА» и сборной РФ Максима Соколова по подозрению в убийстве. В четверг 13 июня жена Соколова Ирина была обнаружена в собственном доме в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области, на ее теле были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Задержанный дал подробные показания по резонансному делу. Так, 15-летний юноша утверждает, что на мать напал не он, а его старший брат, который был найден возле тела женщины без сознания.

Со слов младшего сына Соколова, события развивались следующим образом: днем 13 июня старший брат прибежал к нему в комнату с ножом и начал душить. Юноше удалось вырваться, сбежать и позвать на помощь соседа по поселку. У того же соседа он взял нож якобы для защиты. Вернувшись в дом, он обнаружил тело убитой Ирины Соколовой. Далее 15-летний молодой человек, по его словам, напал на брата, который был там же, и нанес ему несколько ножевых ранений. Сейчас старший из мальчиков находится в больнице.

В данный момент следствие проверяет эту версию, а также устанавливает все обстоятельства запутанного дела. К данному моменту допрошены соседи Соколовых, а также глава семейства — бывший хоккеист «СКА» Максим Соколов.

Ранее 5-tv.ru передавал хронологию событий в семье экс-хоккеиста сборной РФ Максима Соколова.

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