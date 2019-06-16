«Идеальный бывший»: Бузова погуляла на свадьбе с экс-возлюбленным — фото

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Поющая телеведущая выложила в сеть фотографии с Тимофеем Макаровым.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 487

Ольга Бузова погуляла на свадьбе друзей в компании бывшего возлюбленного Тимофея Макарова. 33-летняя поющая телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует вместе с мужчиной.

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«Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший», — написала под снимком Ольга Бузова.

Тимофей Макаров, в свою очередь, тоже разместил у себя на странице фото со знаменитостью.

«Моя…» — коротко озаглавил публикацию бывший возлюбленный Бузовой.

Instagram @buzova86

Подписчики Ольги Бузовой наперебой начали писать в комментариях, что ей необходимо сделать бывшего бойфренда настоящим. При этом многие отметили, что «пара» очень хорошо смотрится вместе.

«Очень красиво вместе смотритесь»

«Ну вот сделайте его настоящим. Время то идет… Чего ждать?»

«Шикарная пара»

«Пора возобновлять отношения!», — советуют подписчики Ольге Бузовой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что оконфузившаяся Бузова опубликовала фото из космического пространства.

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