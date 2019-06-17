Видео: Во Франции могут объявить режим ЧС из-за ливней и штормового ветра

Режим чрезвычайной ситуации в ближайшие дни собираются объявить власти Франции. В воскресенье на юго-восточные регионы страны обрушился сильнейший ураган с ливнями и градом, величиной с мяч для пин-понга. Десять человек получили травмы.

А в министерстве сельского хозяйства назвали случившееся «катастрофой». Серьезно пострадали десятки фермерских хозяйств. Погибли виноградники, целые плантации фруктовых деревьев. Некоторые аграрии оказались на грани разорения. Правительство пообещало возместить ущерб.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ингушетия тонет из-за ливней, на Кубани объявлено экстренное предупреждение.