Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, где посетовала о том, как непросто работать в жару, особенно если ты недавно из отпуска:
«В Москве такая жара, так сложно работать, когда хочется купаться и отдыхать. Ну хоть вырвалась на пару дней. Правда, сложно теперь себя опять заставить пахать нон-стоп, когда у всех лента красочная с отпусков️. А кто, где этим летом? Вы едете куда-то отдыхать?» — спросила фолловеров ведущая шоу «Дом-2».
«Прическа огонь»;
«Ой, какая красивая. Тебе идет такая прическа»;
«Так ты еще сапоги потеплее одень, может, не так жарко будет, Бузова?»
«Ага, такая жара, а ты в ботинках ходишь, или как они там у тебя называются».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новое фото Бузовой вызвало вопросы у фанатов.