Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, где посетовала о том, как непросто работать в жару, особенно если ты недавно из отпуска:

«В Москве такая жара, так сложно работать, когда хочется купаться и отдыхать. Ну хоть вырвалась на пару дней. Правда, сложно теперь себя опять заставить пахать нон-стоп, когда у всех лента красочная с отпусков️. А кто, где этим летом? Вы едете куда-то отдыхать?» — спросила фолловеров ведущая шоу «Дом-2».

Instagram @buzova86

Бузова пытается прийти в рабочий ритм после отдыха. В stories она показала фанатам, как пытается поднять себе настроение с помощью танца в лифте под легкую музыку. Одежда на телеведущей соответствующая: короткие шорты, топ и рубашка, а на голове — «рогалики», как выразилась Ольга. На ногах — ботильоны. В таком образе Бузова готовится к съемкам.

Фанаты обратили внимание на прическу телеведущей, а некоторые подписчики высмеяли ее за закрытые ботинки в + 26 градусов: