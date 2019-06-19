Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска

, 11:03 Видео 1 661

Телеведущая недавно вернулась с отдыха и приступает к работе.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 492

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, где посетовала о том, как непросто работать в жару, особенно если ты недавно из отпуска:

«В Москве такая жара, так сложно работать, когда хочется купаться и отдыхать. Ну хоть вырвалась на пару дней. Правда, сложно теперь себя опять заставить пахать нон-стоп, когда у всех лента красочная с отпусков️. А кто, где этим летом? Вы едете куда-то отдыхать?» — спросила фолловеров ведущая шоу «Дом-2».

Instagram @buzova86
Бузова пытается прийти в рабочий ритм после отдыха. В stories она показала фанатам, как пытается поднять себе настроение с помощью танца в лифте под легкую музыку. Одежда на телеведущей соответствующая: короткие шорты, топ и рубашка, а на голове — «рогалики», как выразилась Ольга. На ногах — ботильоны. В таком образе Бузова готовится к съемкам.
 
Фанаты обратили внимание на прическу телеведущей, а некоторые подписчики высмеяли ее за закрытые ботинки в + 26 градусов:

«Прическа огонь»;

«Ой, какая красивая. Тебе идет такая прическа»;

«Так ты еще сапоги потеплее одень, может, не так жарко будет, Бузова?»

«Ага, такая жара, а ты в ботинках ходишь, или как они там у тебя называются».

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