Россия изнывает от жары: Москва бьет рекорды, за пожарами следят из космоса

Россия изнывает от жары. В большинстве регионов установилась аномальная погода — столбик термометра приближается к 35 градусам! В Москве ожидают, что будет побит рекорд вековой давности.

От зноя страдают и жители Сибири. Сухая и ветреная погода ухудшила и без того сложную обстановку с лесными пожарами. Так в Якутии площадь лесных пожаров увеличилась в десятки раз, сейчас там полыхает 235 тысяч гектаров тайги.

Местные власти решились на беспрецедентные меры — тушить огонь планируют с помощью взрывов. На Камчатке, в Забайкалье, Амурской области, Кемеровской областях и на Ямале срочно увеличивают число спасателей. За ситуацией следят даже из космоса. Спутниковые снимки поступают в штаб МЧС.